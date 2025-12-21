外資長假效應 台股可望量縮盤堅

台股上週週線下跌501 .67點，中止週線連3紅。法人認為，在外資陸續進入耶誕假期下，台股本週賣壓趨緩，可望呈現量縮震盪盤堅、類股輪動格局。

富時指數調整19日盤後生效，台股當天尾盤爆量漲勢收斂，加權指數終場上漲227.82點，收在27696.35點，重回月線27684點之上；台股上週週線下跌501 .67點或1.78%，中止週線連3紅。外資上週大舉賣超台股新台幣1709.68億元，為今年單週賣超金額第2高。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股因漲多已於11月回測季線26470點支撐，投資人賣出高位階股票轉進低位階標的，近日已止穩；加上美光轉強，有利台股聚焦科技股，在沒新的負面因子下，台股應有機會呈現量縮緩步墊高的耶誕節行情。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪指出，台股止穩，回到月線之上，多頭格局未破壞，投信募集新ETF進場，包括非電族群走揚，AI族群也輪動，加上年底投信、集團作帳，即便外資休假，台股也有機會靠內資表現。