聽新聞
0:00 / 0:00

產品開發動能轉強、產能擴張 紡織股四強唱旺明年營運

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
成衣紡織業示意圖。圖／AI生成
成衣紡織業示意圖。圖／AI生成

2026年全球運動服飾市場復甦、品牌端重新調整定價結構、世界盃等大型賽事帶動需求，儒鴻（1476）、聚陽（1477）、振大環球、冠星-KY（4439）等四大高價紡織股對明年展望普遍轉趨正向，包括產品開發動能轉強、產能擴張與新客戶拓展，成為主要動能。

儒鴻表示，品牌客戶明年重新檢視產品價格與定價結構，供應鏈承擔關稅比重持續下降，有利毛利率回到正常水準。公司以新品導入應對關稅衝擊，前五大客戶下單節奏穩定，代表新客戶群的「六小巨人」營收占比明年預估將達12%至18%，與今年相當，可望與大型客戶一同成長。

儘管外部環境仍有挑戰，但儒鴻認為，市場對新品與開發需求強勁，且明年有三個新客戶加入，加上世界盃運動賽事釋出周邊服飾需求，可望降低政策干擾，有助營運回升。

四大紡織股看明年營運動能
四大紡織股看明年營運動能

聚陽預期2026年是「可以挑單生產」的一年，主要是美系與日系客戶明年下單積極度轉強，今年12月出口排程較以往更佳，顯示需求復甦。聚陽指出，美國服飾庫存偏低、帶動補庫存動能，明年世界盃由北美三國共同舉辦，將推升球迷及運動周邊商品需求。

振大環球看好三大核心客戶為明年成長主軸。電商平台在AI精準分析導入後，有助縮短庫存與投放成本，今年相關出貨量倍增，明年基本款與網紅商品仍將帶動成長。同時，美國最大運動實體通路透過體驗型門市刺激買氣，量販客戶Costco明年訂單預估再成長三成。

冠星-KY也預期，明年營運將由新產能與新客戶雙引擎推動，營收目標挑戰歷史新高並力拚雙位數成長。目前新客戶占比約26%，合作後下單量逐漸放大且態度積極，公司預估明年將提升至30%至35%。

運動 聚陽

延伸閱讀

美國巴西關係回暖 盼合作化解委內瑞拉危機

AI、綠能、生醫基金 今年贏家

基金特蒐／美國非投等債基金 有戲

行政院長專訪／暢談各項議題與施政理念 卓榮泰：新青安會全面調整

相關新聞

產品開發動能轉強、產能擴張 紡織股四強唱旺明年營運

2026年全球運動服飾市場復甦、品牌端重新調整定價結構、世界盃等大型賽事帶動需求，儒鴻、聚陽、振大環球、冠星-KY等四大...

啟動自動加薪！法人籲投資人年底除舊布新 2026年就靠「333策略」

2025年進入尾聲，全球股市在AI浪潮的強力推升下屢創新高，投資人也即將迎來年度年終獎金的結算時刻。展望即將到來的202...

AI 股回來了？美股四大指數走揚、台指期夜盤重返萬八 法人這樣說

美股19日四大指數同步走高，與台股連動性高的費城半導體大漲2.98%，台指期夜盤也隨之重返28,000點之上，國泰費城半...

科技廠法說 營運聚焦

科技大廠本周法說會將由光通訊廠華星光、光環，以及無塵室機電廠亞翔、半導體設備廠京鼎等供應商接力舉行，當中光通訊領域將會聚...

投顧觀點／富邦陶治瑋 可偏多操作

聯準會持續降息，並重啟購買國庫券注入流動性，為國際股市增添柴火。富邦投顧副總經理陶治瑋指出，觀察台股短線漲多回測季線後反...

投顧觀點／台新黃文清 儲能股聚光

台股近來走勢明顯出現賣壓，先前強勢的熱門股如PCB、被動元件、記憶體、BBU概念股等，股價表現都明顯轉弱。台新投顧副總經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。