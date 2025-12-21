科技廠法說 營運聚焦

科技大廠本周法說會將由光通訊廠華星光（4979）、光環（3234），以及無塵室機電廠亞翔（6139）、半導體設備廠京鼎（3413）等供應商接力舉行，當中光通訊領域將會聚焦在800G／1.6T的進度及CPO研發布局等，至於亞翔則將關注半導體及工程接單動能，京鼎泰國廠進度預料可望成為法人提問焦點。

華星光、光環預計22日舉行法說會，華星光在AI伺服器光通訊需求持續成長帶動下，11月合併營收繳出月增30.3％至4.15億元的單月歷史新高成績，且前11月合併營收39.64億元、年成長27.9％，改寫歷史同期新猷。

法人普遍預期，華星光在美系合作網通晶片大廠對外釋出訂單持續看增、AI伺服器熱潮加持下，明年出貨將可望明顯優於今年水準。

光環同是光收發模組當中的CW供應商，近年來在網通客戶擴大拉貨推動下，出貨動能亦不斷向上成長。11月合併營收5,698萬元、月增4.9％，創八個月來新高，前11月合併營收6.22億元、年增19.1％，改寫三年同期新高。

無塵室機電與公共工程大廠亞翔將於26日舉行法說會，在手訂單是否續創新高，將是各界關注焦點。亞翔今年11月合併營收85.09億元，月增20.4％，年增169.6％主要因工程進入施工高峰期；前11個月合併營收672.38億元，年增9.5％，確立今年將再創年度新高。亞翔董事長姚祖驤表示，主要受惠於半導體及公共工程兩大成長動能，今年營運審慎樂觀。

京鼎23日也將舉行法說會，公司提到，第4季到明年手機客戶拉貨高峰過後，加上過年年節因素工作天數較少的相關影響。展望未來，公司提到預期明年營運可望逐季成長。