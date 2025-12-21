投顧觀點／富邦陶治瑋 可偏多操作

聯準會持續降息，並重啟購買國庫券注入流動性，為國際股市增添柴火。富邦投顧副總經理陶治瑋指出，觀察台股短線漲多回測季線後反彈，在資金環境寬鬆下，有利AI商機、邊緣AI及業績佳的傳產、金融股表現，後勢仍有偏多操作空間。

總體經濟面來看，聯準會10日如市場預期降息1碼，自2024年9月以來，聯準會累計已降息7碼，其中，今年降息3碼。雖然主席鮑爾仍維持偏鷹的政策論調，強調對通膨風險保持警惕，但在經濟數據轉弱背景下，市場普遍預期，川普未來提名的新任聯準會主席，政策立場將相對偏向寬鬆。

美國11月非農就業與通膨數據持續支持降息趨勢。失業率升至4.6%，薪資增速明顯放緩，顯示就業市場降溫；核心CPI年增率降至2.6%，住房通膨與超級核心通膨同步回落。整體而言，就業轉弱風險已高於通膨反彈，市場對明年3月FOMC再度降息的預期隨之升溫。

英國央行再度降息1碼，但反對降息的委員人數增加，暗示政策可能進入觀望期；歐洲央行則因通膨已回落至2%目標區間，後續降息空間相對有限。台灣央行如預期維持政策利率不變，並上修未來GDP成長預估，顯示短期內降息機率偏低。不過，在舉債規模擴大與年底、季底資金需求升高的情況下，資金面呈現「鬆中帶緊」的格局。

從產業訊息面來看，當市場對美國科技股信心動搖之際，美光亮眼的財報表現與正向展望，為市場注入一劑強心針。美光本季營收與獲利雙雙優於市場預期，在記憶體報價大幅上揚帶動下，毛利率可望持續改善，法說會後市場對下一季獲利預估大幅上修，推升股價明顯上漲。

儘管HBM產品量產時程較原先預期延後一至兩季，但在傳統DRAM與NAND高毛利支撐下，美光整體獲利能力仍維持高檔，也間接反映整體DRAM產業獲利結構持續改善，國內DRAM廠毛利率天花板有機會同步上移。隨著AI伺服器與高效能運算需求持續擴張，市場對記憶體供不應求的時間點，已由原先預估的2026年延長至2027年上半年，本波記憶體多頭循環的時間與強度，均有機會超越市場先前預期。

台股近期在高通、甲骨文財報公布後，市場對AI泡沫疑慮再起，指數出現漲多後的拉回修正；但隨著美光財報亮眼帶動美股反彈，提振信心，台股在回測季線有守後，迅速止跌反彈，走勢轉為高檔震盪。展望2026年元月，除CES展即將登場、AI題材持續吸睛外，元月向來搭配農曆年前紅包行情，歷史統計顯示台股元月上漲機率超過七成，若指數整理後回穩，搭配外資長假結束後買盤回流，紅包行情仍值得期待。

投資錦囊

美光財報打破空方對AI泡沫疑慮，在元月紅包行情題材起跑熱身下，指數表現樂觀期待。看好類股包含受惠於CES展覽的AI伺服器、實體AI發展的相關供應鏈族群個股，如伺服器、記憶體、人形機器人、AI PC及太空資料中心、績優傳產股等。