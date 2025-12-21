投顧觀點／台新黃文清 儲能股聚光

台股近來走勢明顯出現賣壓，先前強勢的熱門股如PCB、被動元件、記憶體、BBU概念股等，股價表現都明顯轉弱。台新投顧副總經理黃文清表示，從近期類股表現觀察，擁有高股息的類股多數漲幅居前，如營建、金融股。預計日後加權指數維持高檔震盪，題材股輪流表現；台灣AI概念股已開始湧現賣壓，資料中心題材轉往電力需求，近日可關注發電、儲能相關個股，汽車零組件轉型有成，也可留意。

美國公布的就業報告顯示勞動市場降溫疑慮猶在，雖然市場對降息預期升溫，但科技股估值過高的議題仍持續影響美股。近期多數科技巨頭股價進入回檔，甲骨文（Oracle）尤其明顯，公司最大的資料中心合作夥伴藍鴞資本（Blue Owl Capital），決定不再支援一項價值100億美元的資料中心計畫，引起市場擔憂科技公司的資料中心融資問題。但也有好消息，美光財報公布結果亮眼，美光上季營收136億美元、EPS 4.78美元，均優於預期的129億美元與3.96美元。

美光預期本季營收中位數為187億美元，高於預期的143億美元。美光17日當日盤後股價曾一度大漲超過8%。此外，蘋果（Apple）正與多家印度晶片製造商展開初步洽談，評估在印度進行晶片組裝與封裝的可行性。這將是蘋果首次考慮將部分晶片的組裝與封裝流程移轉至印度，顯示供應鏈布局正逐步多元化。

台股方面，AI基礎建設首先聚焦在足夠的電力供應，由於資料中心需要很多硬體設備之外，更需要龐大的電力支援，資料中心方可順利運作。根據最新消息，輝達計畫在近期舉辦一場私人峰會，聚焦解決資料中心短缺問題，邀請多家能源與電力技術新創參與。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克也提出，計畫透過Space X 將AI伺服器送上太空，利用太陽能板供電，打造太空資料中心。電力與儲能的題材再次浮上檯面，近期電力相關的族群走強，包括電器電纜業、重電業、綠電業（如太陽能）、儲能概念股、電源供應器，未來業績動能可望受AI需求帶起，因此電力相關個股強勢，可留意。

進一步看太空議題，馬斯克主導的xAI與SpaceX計畫驅動，將AI伺服器送至低軌道（LEO）衛星，利用取之不盡的太陽能供電，解決地球數據中心能源瓶頸。同時，SpaceX也鎖定2026年IPO，估值達1.5兆美元，將用於加速Starship火箭與Starlink衛星群擴張。這些發展也為低軌道衛星供應鏈帶來巨大商機，如火箭組件供應商、太陽能面板及光通訊技術等市場年增30%，長期則可望在AI衛星應用爆發。太空相關族群值得長期追蹤。

投資錦囊

部份汽車零組件廠發展AI伺服器的分歧管與水冷快接頭，也有部分廠商跨入半導體設備用的曝光機零件與研磨砂輪，以及人形機器人用的行星減速機，都有利拉升營運成長動能，這類的汽車零組件廠值得留意。