AI 股回來了？美股四大指數走揚、台指期夜盤重返萬八 法人這樣說

美股19日四大指數同步走高，與台股連動性高的費城半導體大漲2.98%，台指期夜盤也隨之重返28,000點之上，國泰費城半導體（00830）經理人李翰林指出，半導體產業在市場對甲骨文債務和未來盈利能力的疑慮漸增下，股價同步遭錯殺，但觀察此次美光公布財報狀況，仍無須擔憂AI基礎建設需求放緩可能。

李翰林補充，現在市場共識仍是AI需求仍舊存在，單一公司的債務高、現金流惡化僅是CSP大廠中的特例，難撼動整體AI擴張進程，加上川普批准輝達H200晶片出口中國，但仍附帶25%的高額稅收，對中態度從「全面封鎖」轉為「精準獲利與監控」，且實際上也須以較高規格晶片出口來換取中國稀土開放條件，而中國也隨即傳出將限制採購並推出700億美元晶片基金作為反制，顯示美中科技戰已進入「邊打邊談、互通有無」的新階段。

而觀察中國二手AI晶片需求火熱及價格居高不下，且國內技術仍落後輝達至少一個世代，短期內中方政策要有實質幫助的機會不大，輝達仍因開放出口而獲營收挹注的助益。

展望後市，在未走到AI泡沫破裂時點之前，選股邏輯更應聚焦在提供AI基礎建設的半導體軍火商，篩選具備強大護城河、現金流穩健的AI相關龍頭股。

聯準會如期宣布降息一碼，並意外宣布每月購買400億美元國庫券的流動性挹注計畫，這本應是股市的強心針，但債券市場的反應卻異常冷淡，10年期美債殖利率不降反升，一度反彈至4.18%上方，反映市場對2026年通膨復燃的隱憂，以及對川普政府未來財政擴張政策的定價。雖然就業數據顯示勞動市場正在軟著陸，但高盛示警消費支出出現類似2008年前的疲軟跡象，特別是旅遊與博弈產業，為金髮女孩經濟的敘事蒙上了一層陰影，降息利多消息未能延續。