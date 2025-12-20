2026 債券投資具吸引力 審慎樂觀布局

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債市2026年第1季展望與投資建議(資料來源：瀚亞投信)
全球經濟成長速度預計在 2026 年放緩，貿易與政策的不確定性仍將持續干擾市場，但整體環境對固定收益投資依然具吸引力。瀚亞投信建議投資人保持審慎樂觀態度，在股市高漲之際，適度將債券納入投資組合，以平衡波動風險。

瀚亞投信投資長林如惠表示，由於美國就業市場疲弱，可能加速聯準會降息步調，美國公債殖利率短線有望進一步回落；長期而言，隨著利率週期結束，殖利率將趨於穩定，整體看法偏中性。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭指出，美國通膨與就業市場數據溫和，新任聯準會主席將於2026年上任，未來降息機率仍存。市場預期美國與歐洲央行在2026上半年各降息二至三次，有望支撐債券價格。

今年底聯準會預計停止量化緊縮（QT），市場流動性將改善，可望支撐信用債表現。投資等級債基本面穩健，信貸循環仍在擴張，企業財務狀況良好、違約率偏低。雖然 AI 驅動的資本支出增加供給，但違約率極低，若 AI 投資能成功轉化為獲利，信用風險可望緩解；反之，可能引發信用市場結構性調整。

非投資等級債信用品質明顯改善，違約率預期維持在2%–3%，低於歷史中位數；利差仍具吸引力，尾部風險縮小，市場壓力逐漸減輕。選債策略重要性提升，應加強產業與債券層面的分散度，因個別債表現差異大，需聚焦具定價權、供應鏈韌性及政策受惠的發行人。

新興美元債具備降息與貨幣升值題材，市場預估2026年總報酬仍有5%–7%，高於長期均值，但仍須同時考量利率、利差風險，以及利差過窄的問題。

