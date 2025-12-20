光通訊概念股 前景亮

政府力推「AI新十大建設」當中矽光子更被列為重點項目之一，國科會主委吳誠文指出，台灣矽光子技術領先全球，未來將建置連接全台的全光傳輸網路設備。在政府帶頭衝效應下，法人看好，矽光子技術布局多年的上詮（3363）、華星光、波若威及眾達-KY、光聖等光通訊概念股將同步受惠。

據了解，台灣在矽光子及光通訊布局上具備相對領先地位，其中包含光纖被動元件、矽光子與台積電合作密切的上詮，以及光收發模組及次模組市場布局深厚的華星光，此外，又有在光纖被動元件模組產品獲得輝達納入生態系的波若威，加上與打入博通供應鏈的眾達-KY，且各大光通訊模組廠都已經開始布局共同封裝光學（CPO）新世代技術，預計最快明年下半年有望傳出好消息。

其中，上詮在矽光子領域與台積電共同進軍CPO市場，目前雖然仍未有顯著業績貢獻動能。但法人指出，台積電目前正在規劃以光引擎（OE）堆疊在基板上為主要方案，其中的CPO模組將可望由上詮來供應，預期最快明年下半年有機會進入量產，並在2027年開始挹注業績成長動能，未來營運備受法人關注。

至於華星光、波若威則透過光學被動元件及光收發模組等相關產品設計及代工打入AI資料中心市場，現在矽光子、CPO已經成為輝達、博通在新世代網通平台列為標準規格，華星光、波若威也正加快研發腳步，最快有望在明年下半年開始小量生產。

除此之外，眾達則為博通在光通訊市場的主要合作夥伴之一，隨著博通預計明年推出新世代交換器（Switch）產品，眾達有望同步受惠，屆時營運可望全力衝高。