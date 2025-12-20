電金齊揚！台股拚重返28K 法人分析年底前內資扮攻堅主力

台股在連跌四天後，昨（19）日反彈開高，電金齊揚推升加權指數重新站上月線，終場大漲227點收27,696點，收復5日線、月線；但單周下跌501點，周線終止連三紅。法人分析，台股年底前將改由內資主導，期間還有新掛牌主動式ETF買盤，將成為帶動台股重返「28K」主力部隊。

台股盤中一度大漲401點，最後一盤因富時羅素系列指數季度調整盤後生效，牽動六檔重量級台股ETF，最後一盤爆出1,334億元成交量，為歷來第五大量，帶動成交金額擴大至5,683.2億元。和碩（4938）、中租-KY雖被臺灣50指數刪除，但納入臺灣中型100指數，兩檔最後一盤分別爆出4.23萬張、3.58萬張大量；台積最後一盤也爆1.8萬張大量，股價摜壓至平盤1,430元。

台股觀盤重點與後市展望

金融股本周量價俱揚，占大盤成交比重達8%，類股指數周漲3.7%，近期在電子股陷入整理之際，成為盤面最強勢板塊。千金股昨維持25檔；日月光投控市值攀升至1.01兆元，兆元市值個股回升至九家。

外資本周天天賣超，單周賣超1,708.9億元，但昨天賣超已收斂至1.2億元；投信昨買超43.4億元，連四日買超，合計125.2億元；自營商買超75.3億元，連三買、累計256.6億元。八大公股行庫逢高調節24.7億元。

展望後市，富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等法人指出，台股後市需留意五大觀察指標，首先，AI變現疑慮雜音需要時間消化，目前市場正處於信心重整期。第二，聯準會傾向等待明年首季更完整的經濟數據，以決議降息動向，市場進入利率政策的空窗期，科技股短期內仍受此影響，呈現反覆震盪。

第三，AI產業「雙軌格局」轉換，AI產業正從輝達單一霸權，演進為「通用型GPU」與「客製化ASIC」各司其職的雙軌格局；台灣供應鏈具備兩者通吃的硬實力，待市場思維轉換有望迎來新機。

第四，台股技術面有待突破，雖加權指數回測季線暫時有守，但10日均線仍形成短期反壓；後市若指數能站穩28,000點型態短壓，方能化解震盪格局，延續多頭走勢。

第五，籌碼浮額沉澱進度。目前融資餘額仍維持3,300億元以上高水位，意味浮額仍多。在年底法人未積極歸隊推升買盤前，需觀察籌碼能否有效集中沉澱，才具備上攻動能。