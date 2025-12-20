就市論勢／電源、特用化學 可押寶

盤面分析

進入年底，預期隨外資交投轉趨清淡，受內資法人關注題材股有所表現，且大盤持續維持季線之上，市場情緒不悲觀，搭配國內外利多因子如美股科技指標股續揚、美國11月CPI數據低於預期提振市場情緒、晶圓龍頭大廠亞利桑那二廠計劃生產3奈米、耶誕行情啟動等，年底前指數有表現空間。

AI模型競爭再起，相關供應鏈也成為盤面焦點，自Gemini 3推出後廣受好評，Gemini App使用量在8月至11月大幅成長，月活躍用戶大增30%至3.46億，周活躍用戶更是暴增52%，相比之下，ChatGPT同期僅增5%，且Gemini桌面訪問量更翻倍，顯示市場接受度強。

投資建議

市場目前對AI晶片供應鏈明年展望看升，主要受惠GPU與ASIC雙引擎成長，GPU部分，展望輝達需求強勁，提升晶圓龍頭大廠CoWoS產能進入2026年將大增，有助推動AI伺服器與高階GPU市場，帶動包括台灣在內供應鏈受惠封測與材料需求成長。

看好台股明年在AI加持下仍有創高契機，投資主軸仍可持續聚焦晶圓代工、AI伺服器、電源、散熱、CCL、PCB等電子零組件，以及封測介面與設備、IP、光通訊等，另外非電族群可留意特用化學、軍工、機械零組件、金融保險。