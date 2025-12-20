ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 走揚

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

AI估值疑慮揮之不去，引發美科技股漲多修正，台股跟進回測季線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，具反向避險特色的富邦蘋果反一N（02001R）逆勢上揚3.37%，登上冠軍寶座。

美股在多家與AI題材高度相關大廠釋出最新指引後，市場資金紛紛獲利了結，費半、那指失守季線，台股自高檔拉回，統計集中市場單周跌501點或1.77%，終止連三漲，櫃買市場周線跌2.73點或1.02%，漲轉跌。

追蹤台股標的為主的21檔ETN中，六檔維持正報酬，九檔打敗兩市大盤，富邦蘋果反一N本周上漲3.37%居冠，元大金融高股息N、元大金融配息N分居二、三，漲幅各為3.19%、3.15%。

延伸閱讀

新台幣小貶續於31.5元徘徊 熱錢流出單周貶值3.24角

即將進入年底假期 台股持續震盪、外資單周賣超創今年來第二高

台股震盪 持股金融股較高的台股ETF打敗大盤、周線收紅

台股周線翻黑保季線！漲幅10強聚焦「三大特性」

相關新聞

電金齊揚！台股拚重返28K 法人分析年底前內資扮攻堅主力

台股在連跌四天後，昨（19）日反彈開高，電金齊揚推升加權指數重新站上月線，終場大漲227點收27,696點，收復5日線、...

一周熱門零股／高息 ETF、權值股 交投重心

台股本周焦點在於美國CPI、非農等經濟數據與甲骨文融資等多空因素，行情短線回檔後昨（19）日反攻站上月線，投資人在盤勢震...

即將進入年底假期 台股持續震盪、外資單周賣超創今年來第二高

台股持續高檔震盪，周五指數隨美股反彈，終場上漲227.82點，漲幅0.83%，收在27,696.35點，本周台股周線收黑...

光通訊概念股 前景亮

政府力推「AI新十大建設」當中矽光子更被列為重點項目之一，國科會主委吳誠文指出，台灣矽光子技術領先全球，未來將建置連接全...

大立光將買庫藏股2,670張

大立光昨（19）日召開董事會，決議實施庫藏股，將買回自家股票2,670張，買回區間價格1,600元至3,200元，以維護...

就市論勢／電源、特用化學 可押寶

進入年底，預期隨外資交投轉趨清淡，受內資法人關注題材股有所表現，且大盤持續維持季線之上，市場情緒不悲觀，搭配國內外利多因子如美股科技指標股續揚、美國11月CPI數據低於預期提振市場情緒、晶圓龍頭大廠亞利桑那二廠計劃生產3奈米、耶誕行情啟動等，年底前指數有表現空間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。