ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 走揚
AI估值疑慮揮之不去，引發美科技股漲多修正，台股跟進回測季線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，具反向避險特色的富邦蘋果反一N（02001R）逆勢上揚3.37%，登上冠軍寶座。
美股在多家與AI題材高度相關大廠釋出最新指引後，市場資金紛紛獲利了結，費半、那指失守季線，台股自高檔拉回，統計集中市場單周跌501點或1.77%，終止連三漲，櫃買市場周線跌2.73點或1.02%，漲轉跌。
追蹤台股標的為主的21檔ETN中，六檔維持正報酬，九檔打敗兩市大盤，富邦蘋果反一N本周上漲3.37%居冠，元大金融高股息N、元大金融配息N分居二、三，漲幅各為3.19%、3.15%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言