ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 走揚

AI估值疑慮揮之不去，引發美科技股漲多修正，台股跟進回測季線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，具反向避險特色的富邦蘋果反一N（02001R）逆勢上揚3.37%，登上冠軍寶座。

美股在多家與AI題材高度相關大廠釋出最新指引後，市場資金紛紛獲利了結，費半、那指失守季線，台股自高檔拉回，統計集中市場單周跌501點或1.77%，終止連三漲，櫃買市場周線跌2.73點或1.02%，漲轉跌。

追蹤台股標的為主的21檔ETN中，六檔維持正報酬，九檔打敗兩市大盤，富邦蘋果反一N本周上漲3.37%居冠，元大金融高股息N、元大金融配息N分居二、三，漲幅各為3.19%、3.15%。