一周熱門零股／高息 ETF、權值股 交投重心

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在於美國CPI、非農等經濟數據與甲骨文融資等多空因素，行情短線回檔後昨（19）日反攻站上月線，投資人在盤勢震盪之際以零股進場卡位，其中元大台灣50（0050）等市值型、高股息ETF，以及台積電等大型權值股成為交投重心。

市場專家指出，外電傳出藍鴞資本（BlueOwl Capital）此前一直在與貸款方及甲骨文洽談，計劃投資位於密西根州Saline Township的一個規劃容量達1千兆瓦的資料中心，該設施旨在服務OpenAI。

然隨談判陷入停滯，藍鴞資本原計劃的安排高達100億美元融資並進行大額股權投資協定，但決定不再支持，後續變化將左右台股投資人選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、鴻海、台積電、華邦電、富邦科技、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、元大高股息、廣達、台新新光金，十檔標的交易量從3,458萬至472萬股，較上周增溫。

法人表示，本周美國11月CPI數據低於市場預期，加上ECB按兵不動，美光公布的財報與展望遠優於預期，中長線來看隨美國大而美法案上路與聯準會寬鬆政策，仍持續看好AI發展，將有利投資人風險情緒，相關變化將是台股與零股市場未來多空焦點。

