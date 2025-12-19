台股本周蒸發近1.6兆元！玻陶股本周暴跌8.49％ 營建逆勢漲逾4%

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
根據臺灣證券交易所統計，12月19日發行量加權股價指數收盤為27,696.35點，較上周(12月12日)的28,198.02點下跌501.67點、跌幅約為1.78%，台灣50指數收盤為24,609.69點，較上周的25,131.71點下跌522.02點、跌幅約為2.08%，寶島股價指數收盤為30,912.42點，較上周的31,455.01點下跌542.59點、跌幅約為1.72%。

12月19日全體上市公司市場總值為新台幣90兆2,391.41億元，較上周(12月12日)市值91兆8,369.05億元減少1兆5,977.64億元、減幅約為1.74%。

產業別指數方面，漲幅以建材營造類指數上漲4.02%為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌8.49%為最大，未含金融類指數下跌585.77點，跌幅約為2.35%，未含電子類指數上漲248.09點，漲幅約為1.29%，未含金融電子類指數下跌35.47點，跌幅約為0.26%。

本周集中交易市場總成交金額為2兆5,448.34億元，全體上市股票成交金額為2兆3,519.55億元，股票成交量周轉率為3.21%，各產業上市股票交易情形如下。

成交金額前三名：第一名半導體類8,411.76億元、占全體上市股票交易金額35.76%。第二名電子零組件類3,510.59億元、占14.93%。第三名其他電子類2,265.98億元、占9.63%。

成交量周轉率前三名產業：第一名玻璃陶瓷類8.77%。第二名半導體類8.01%。第三名電子零組件類8.00%。

累計今年年初開盤迄今共236個交易日，集中市場總成交金額為97兆7,656.70億元，市場日平均成交金額為4,142.61億元，股票成交量周轉率為112.34%，股票日平均成交量周轉率為0.48%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

股票 市場

