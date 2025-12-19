台股本周下跌501點 上市公司總市值力守90兆大關

快訊

中央社／ 台北19日電
台股下跌，法人研究示意圖。圖／AI生成
台股本周下跌501.67點或1.78%，今天收在27696.35點，中止先前周線連3紅。根據台灣證券交易所統計，全體上市公司最新總市值為新台幣90兆2391億元，較上周減少1兆5977億元，力守90兆元大關。

外資本周大舉賣超台股1709.68億元，為今年單周賣超金額第2高。

產業別指數方面，本周漲幅最大為建材營造類指數上漲4.02%，跌幅最大則是玻璃陶瓷類指數下跌8.49%。其他未含金融類指數下跌585.77點，跌幅約為2.35%；未含電子類指數上漲248.09點，漲幅約1.29%；未含金融電子類指數下跌35.47點，跌幅約0.26%。

本周全體上市股票成交金額為2兆3519億元，股票成交量周轉率3.21%。成交金額前3名產業分別為，半導體類成交金額8411.76億元，占全體上市股票交易金額比重35.76%；電子零組件類成交金額3510.59億元，占比14.93%；以及其他電子類成交金額2265.98億元，占比9.63%。

本周成交量周轉率前3名產業則為玻璃陶瓷類8.77%，半導體類8.01%，和電子零組件類8.00%。

累計今年初開盤迄今共236個交易日，集中市場總成交金額為97兆7656億元，市場日平均成交金額4142.61億元，股票成交量周轉率112.34%，股票日平均成交量周轉率0.48%。

股票 台股 半導體 電子零組件

