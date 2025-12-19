台股本周下跌501點 上市公司總市值力守90兆大關

日本央行在12月金融政策決定會議中，決議將無擔保隔夜拆款利率目標上調至約0.75%，並自12月22日起生效。這是日本央行自今年1月以來、相隔7次會議後再次升息，利率水準創下1995年以來、30年的新高。

2025-12-19 15:29