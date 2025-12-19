快訊

北捷遭扔煙霧彈！男子疑「肉身擋彈」血流不止 台大急診現場曝光

北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「最快速度逮捕嫌犯」

定案了！裕隆轉讓納智捷股權給鴻華先進 交易金額7.87億

即將進入年底假期 台股持續震盪、外資單周賣超創今年來第二高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股持續高檔震盪，大盤持續維持於季線之上，反應市場情緒不悲觀。台股示意圖。（本報資料照片）
台股持續高檔震盪，大盤持續維持於季線之上，反應市場情緒不悲觀。台股示意圖。（本報資料照片）

台股持續高檔震盪，周五指數隨美股反彈，終場上漲227.82點，漲幅0.83%，收在27,696.35點，本周台股周線收黑，週跌1.78%，跌點501.67點，外資本週大舉賣超台股1,709.68億元，為今年來單週第二高；PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，大盤持續維持於季線之上，反應市場情緒不悲觀，年底前指數仍有表現空間。

時間即將進入年假期，然外資本週大舉賣超台股1,709.68億元，為今年來單週第二高，投信買超105.51億元，自營商回補70.86億元，三大法人本週合計賣超台股1,533.31億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，時序進入年底，預期隨著外資交投逐漸轉趨清淡，受到內資法人關注的題材股有所表現，且大盤持續維持於季線之上，反應市場情緒不悲觀，搭配國內外利多因子如美股科技指標股續揚、美國11月CPI數據低於預期提振市場情緒、晶圓龍頭大廠亞利桑那二廠計畫生產3奈米、聖誕行情啟動等，年底前指數仍有表現空間。

郭明玉表示，市場目前對AI晶片供應鏈明年展望看升，主要受惠於GPU與ASIC雙引擎成長，GPU部分，展望輝達需求強勁，提升晶圓龍頭大廠CoWoS產能進入2026年將增至125kwpm，GPU分配達800k wafers，有助於推動AI伺服器與高階GPU市場，帶動包括台灣在內的供應鏈受惠封測與材料需求成長。ASIC方面，在Google TPU與AWS Trainium需求大增之下，包括博通、IC設計大廠獲得晶圓龍頭大廠擴產支持，進一步帶動ASIC設計服務與測試供應鏈展現高速成長，推動3nm製程與HBM需求。

另外隨AI模型競爭再起，相關供應鏈也成為盤面焦點，郭明玉指出，自Gemini3推出後廣受市場好評，Gemini App使用量在8月至11月大幅成長，月活躍用戶大增30%至3.46億，週活躍用戶更是暴增52%，相比之下，ChatGPT同期僅增5%，且Gemini桌面訪問量更翻倍，顯示市場接受度強。整體而言，不同AI模型擁有不同優勢，Gemini 3強化搜尋平台AI Overview，保持查詢市占率，Anthropic推出Claude Opus 4.5則強化編碼與代理能力，OpenAI持續迭代ChatGPT以維持領先地位，眼見AI市場競爭加劇，產品差異化與生態系整合將成為關鍵，也將牽動台場供應鏈投資信心。

看好台股明年在AI加持之下仍有創高契機，郭明玉建議，投資主軸仍可持續聚焦晶圓代工、AI伺服器、電源、散熱、CCL、PCB等電子零組件，以及封測介面與設備、IP、光通訊等，另外非電族群可留意特用化學、軍工、機械零組件、金融保險。

AI 台股 晶圓代工 GPU

延伸閱讀

台股震盪 持股金融股較高的台股ETF打敗大盤、周線收紅

台股周線翻黑保季線！漲幅10強聚焦「三大特性」

台股站上5日線、月線 收27,696點、上漲227點 台積電收平盤1,430元

電子股領漲　台股上揚逾400點重登月線

相關新聞

日本央行升息至0.75％…股市穩、債市動！市場評估資金重配可能

日本央行在12月金融政策決定會議中，決議將無擔保隔夜拆款利率目標上調至約0.75%，並自12月22日起生效。這是日本央行自今年1月以來、相隔7次會議後再次升息，利率水準創下1995年以來、30年的新高。

外資賣壓驟降！三大法人回補118億元 一周仍大砍1533億元

台股19日成功終結連四跌的衰運，由權王台積電（2330）領軍，伴隨鴻海（2317）、台達電（2308）、奇鋐（3017）...

2026美股繼續多頭？詹璇依：S&P500有望8千...「1原因」川普不會讓走空

明年的美股會繼續多頭走勢嗎？ 現在大家都在發表2026的展望，我們看S&P500指數，現在最新包含滙豐還有摩根大通都認為明年有機會可以7500到8000點，德意志銀行同樣認為有機會站上8000點。 此外，現在看起來也還在溫和式降息預期之下，加上穩健式經濟是最有利於大多頭的行情，所以看起來明年的美股還是可以期待的。

即將進入年底假期 台股持續震盪、外資單周賣超創今年來第二高

台股持續高檔震盪，周五指數隨美股反彈，終場上漲227.82點，漲幅0.83%，收在27,696.35點，本周台股周線收黑...

合照抽MacBook Air、AirPods！tibit躍上台北101 留下年末創新瞬間

聖誕與跨年即將來臨，台北信義區迎來一年中最閃耀的節慶時刻。臺灣證券交易所於台北101大樓6樓天台展示台灣創新板（tib）...

抬頭看見創新正在發光！創新板吉祥物tibit躍上台北101 把創新寫進城市夜空

聖誕與跨年即將來臨，臺北信義區迎來一年中最閃耀的節慶時刻。臺灣證券交易所於台北101大樓6樓天台展示臺灣創新板（tib）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。