快訊

北捷遭扔煙霧彈！男子疑「肉身擋彈」血流不止 台大急診現場曝光

北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「最快速度逮捕嫌犯」

定案了！裕隆轉讓納智捷股權給鴻華先進 交易金額7.87億

聽新聞
0:00 / 0:00

合照抽MacBook Air、AirPods！tibit躍上台北101 留下年末創新瞬間

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
tibit點亮節慶夜空，在城市與想像之間流動，把金融的未來感寫進年末夜色。證交所／提供
tibit點亮節慶夜空，在城市與想像之間流動，把金融的未來感寫進年末夜色。證交所／提供

聖誕與跨年即將來臨，台北信義區迎來一年中最閃耀的節慶時刻。臺灣證券交易所於台北101大樓6樓天台展示台灣創新板（tib）代表角色tibit，自12月20日起隨著夜色降臨，以具有節奏感的光影變化，讓創新自然成為年末夜空中的視線焦點。燈光以「呼吸般的韻動」呈現，光線隨節奏層層變化、起伏流轉，使tibit不僅被看見，更彷彿與城市同步存在，陪伴往來信義區的人潮，也象徵台灣創新持續累積、向前發光的力量，邀請全民抬頭感受，並與tibit合照。

從創新板走進城市 讓創新成為可感受的日常

tibit為台灣創新板的代表角色，其紅寶石能量角象徵創新火花被發現的瞬間，身上符號及翅膀則寓意台灣創新具備從在地出發、邁向國際的動能。證交所期望透過tibit走入日常視線，將創新板所承載的精神轉化為貼近生活的視覺語言，讓創新不只存在於制度與市場，而是成為人們在城市中抬頭可見、願意停下腳步拍照的存在。

AR實境互動 用不同方式與tibit合照

配合戶外裝置展示，證交所推出3款AR實境相框，將tibit的設計元素與貼圖視覺延伸為互動場景，畫面中同步加入象徵創新的「紅角」元素，邀請民眾一同化身tibit。透過不同視角與創意玩法，讓每一次拍照都成為獨一無二的創作與分享，從實體戶外裝置延伸至數位互動體驗，讓創新不只被看見，更能被參與及再創作，成為每個人都能留下的獨特創新記憶。

信義區節慶人潮匯聚 留下你的年末創新瞬間

12月是信義區一年中最熱鬧、人潮最多的月份，街區充滿聖誕與跨年的歡慶氣息。為提升民眾參與感，證交所於活動期間在官方臉書粉絲專頁同步推出「tibit躍上台北101-拍出你的潮創力」活動，邀請民眾於信義區與tibit合照，並於指定貼文留言上傳照片，即可參加抽獎，有機會獲得MacBook Air 13吋、Apple AirPods 4等好禮。

透過節慶氛圍與社群互動，讓創新不只存在於市場，更成為年末夜晚、城市人群與分享之間的共同記憶。證交所表示，此次tibit戶外裝置與燈光展演，讓創新不只是被理解，而是能被感受。當夜晚來臨，抬頭望向台北101，tibit正在城市上方與大家一同前行，也為台灣創新持續發光。

相關臉書活動連結：

「tibit躍上台北101」活動：https://www.facebook.com/share/p/15VyhKxqgHC

「嶄露頭角tibit」下載貼圖活動：https://store.line.me/stickershop/product/36428

台北101 創新板

延伸閱讀

史努比陪大家過耶誕節！「YOYOGI PICK 角色市集」進駐台中，還有限定見面會信義區驚喜現身

台北101連13年全國地王 國泰置地廣場連3年蟬聯地后

開幕首周買一送一！ 頂級精品茶TWG Tea「首間外帶店」進駐信義區　必拍絕美奢華「鏡面金杯」

台北101大樓連13年奪「全國地王」國泰置地廣場穩坐「地后」

相關新聞

日本央行升息至0.75％…股市穩、債市動！市場評估資金重配可能

日本央行在12月金融政策決定會議中，決議將無擔保隔夜拆款利率目標上調至約0.75%，並自12月22日起生效。這是日本央行自今年1月以來、相隔7次會議後再次升息，利率水準創下1995年以來、30年的新高。

外資賣壓驟降！三大法人回補118億元 一周仍大砍1533億元

台股19日成功終結連四跌的衰運，由權王台積電（2330）領軍，伴隨鴻海（2317）、台達電（2308）、奇鋐（3017）...

2026美股繼續多頭？詹璇依：S&P500有望8千...「1原因」川普不會讓走空

明年的美股會繼續多頭走勢嗎？ 現在大家都在發表2026的展望，我們看S&P500指數，現在最新包含滙豐還有摩根大通都認為明年有機會可以7500到8000點，德意志銀行同樣認為有機會站上8000點。 此外，現在看起來也還在溫和式降息預期之下，加上穩健式經濟是最有利於大多頭的行情，所以看起來明年的美股還是可以期待的。

即將進入年底假期 台股持續震盪、外資單周賣超創今年來第二高

台股持續高檔震盪，周五指數隨美股反彈，終場上漲227.82點，漲幅0.83%，收在27,696.35點，本周台股周線收黑...

合照抽MacBook Air、AirPods！tibit躍上台北101 留下年末創新瞬間

聖誕與跨年即將來臨，台北信義區迎來一年中最閃耀的節慶時刻。臺灣證券交易所於台北101大樓6樓天台展示台灣創新板（tib）...

抬頭看見創新正在發光！創新板吉祥物tibit躍上台北101 把創新寫進城市夜空

聖誕與跨年即將來臨，臺北信義區迎來一年中最閃耀的節慶時刻。臺灣證券交易所於台北101大樓6樓天台展示臺灣創新板（tib）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。