快訊

憲政怪獸？5大法官宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮說謊：有時間做公關、沒時間還公道

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

日本央行升息至0.75％…股市穩、債市動！市場評估資金重配可能

聯合新聞網／ 綜合報導
日本央行宣布將政策利率上調至0.75%，創下30年新高，升息後日本股市維持漲勢，債市殖利率走高，市場持續觀察資金配置是否出現調整。 （路透）
日本央行宣布將政策利率上調至0.75%，創下30年新高，升息後日本股市維持漲勢，債市殖利率走高，市場持續觀察資金配置是否出現調整。 （路透）

日本央行在12月金融政策決定會議中，決議將無擔保隔夜拆款利率目標上調至約0.75%，並自12月22日起生效。這是日本央行自今年1月以來、相隔7次會議後再次升息，利率水準創下1995年以來、30年的新高。

央行指出，近期核心消費者物價指數（扣除生鮮食品）維持在約3%水準，主要受食品價格上漲影響；若未來經濟與物價發展符合10月展望報告，日本央行將持續調整貨幣寬鬆程度。不過，央行也強調，即使利率調升，實質利率仍將維持在顯著負值，金融環境依然屬於寬鬆。

市場第一時間反應分歧 股債走強、日圓轉弱

在升息消息公布後，日本10年期公債殖利率升至約2%，創下2006年以來高點，日股維持近1%漲幅；但日圓兌美元匯率卻一度貶破156關卡，最低來到156.12，逼近前波低點。

市場人士解讀，匯率反應顯示投資人更關注日本央行後續升息的路徑與節奏，而非單次利率調整本身，焦點也迅速轉向央行總裁植田和男稍後的記者會說明。

為何選擇此時升息？

日本央行近年評估，日本經濟已逐步形成薪資與物價溫和上升的循環。勞動市場持續緊繃，企業在2025年出現顯著加薪後，對2026年延續調薪的意願仍高，薪資成長不再只是短期補貼。

同時，短觀（Tankan）調查顯示，大型製造業者信心指數升至近四年高點，反映企業對景氣與投資環境的看法改善。央行認為，實現2%通膨目標的可能性正在上升，為政策正常化提供支撐。

可能影響一次看

利差交易

日本長期作為全球低利率的資金錨點，支撐「借日圓、投資高利率資產」的利差交易。隨著利率上調，市場開始重新評估利差收斂的可能性。不過，由於日本實質利率仍為負值，是否引發大規模資金回流，仍有待觀察。

日圓走勢升息不等於立刻轉強

理論上，升息有助縮小日本與其他經濟體的利差，對日圓形成支撐；但此次升息後，日圓反而走弱，顯示市場認為後續升息節奏仍不明朗。短期內，日圓可能持續受到政策溝通與外部美元走勢影響。

債券殖利率上行

隨著日本公債殖利率回升，本國債券的風險調整後報酬改善，部分日本資金可能重新評估海外與本土資產的配置比例。市場關注，這是否會對美國公債等主要債市造成邊際影響。

出口與內需拉鋸

若日圓未來走強，出口導向企業的匯兌收益可能受到壓力；但同時也有助提升日本國內消費購買力，對內需形成支撐。不同產業的影響，將取決於匯率變動幅度與企業成本結構。

對台灣市場的間接影響 以資金面為主

對台灣而言，日本升息屬於重要的外部變數。若全球資金重新調整配置，短期可能對外資比重較高的市場形成波動；但實際影響仍需觀察日圓走勢與國際資金流向，難以單一事件定論。

日本央行 日圓 升息

相關新聞

日本央行升息至0.75％…股市穩、債市動！市場評估資金重配可能

日本央行在12月金融政策決定會議中，決議將無擔保隔夜拆款利率目標上調至約0.75%，並自12月22日起生效。這是日本央行自今年1月以來、相隔7次會議後再次升息，利率水準創下1995年以來、30年的新高。

外資賣壓驟降！三大法人回補118億元 一周仍大砍1533億元

台股19日成功終結連四跌的衰運，由權王台積電（2330）領軍，伴隨鴻海（2317）、台達電（2308）、奇鋐（3017）...

2026美股繼續多頭？詹璇依：S&P500有望8千...「1原因」川普不會讓走空

明年的美股會繼續多頭走勢嗎？ 現在大家都在發表2026的展望，我們看S&P500指數，現在最新包含滙豐還有摩根大通都認為明年有機會可以7500到8000點，德意志銀行同樣認為有機會站上8000點。 此外，現在看起來也還在溫和式降息預期之下，加上穩健式經濟是最有利於大多頭的行情，所以看起來明年的美股還是可以期待的。

抬頭看見創新正在發光！創新板吉祥物tibit躍上台北101 把創新寫進城市夜空

聖誕與跨年即將來臨，臺北信義區迎來一年中最閃耀的節慶時刻。臺灣證券交易所於台北101大樓6樓天台展示臺灣創新板（tib）...

台股周線翻黑保季線！漲幅10強聚焦「三大特性」

台股本周震盪加劇，19日終於甩開連四日頹勢，大盤彈升227.82點、收27,696.35點，不僅守住季線，還站回5日線與...

台股站上5日線、月線 收27,696點、上漲227點 台積電收平盤1,430元

台股19日早盤以27,685點開出後，一舉站上5日線、月線，盤中面臨10日線壓力，漲幅收斂，終場收27,696點，上漲2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。