日本央行升息至0.75％…股市穩、債市動！市場評估資金重配可能

日本央行在12月金融政策決定會議中，決議將無擔保隔夜拆款利率目標上調至約0.75%，並自12月22日起生效。這是日本央行自今年1月以來、相隔7次會議後再次升息，利率水準創下1995年以來、30年的新高。

央行指出，近期核心消費者物價指數（扣除生鮮食品）維持在約3%水準，主要受食品價格上漲影響；若未來經濟與物價發展符合10月展望報告，日本央行將持續調整貨幣寬鬆程度。不過，央行也強調，即使利率調升，實質利率仍將維持在顯著負值，金融環境依然屬於寬鬆。

市場第一時間反應分歧 股債走強、日圓轉弱

在升息消息公布後，日本10年期公債殖利率升至約2%，創下2006年以來高點，日股維持近1%漲幅；但日圓兌美元匯率卻一度貶破156關卡，最低來到156.12，逼近前波低點。

市場人士解讀，匯率反應顯示投資人更關注日本央行後續升息的路徑與節奏，而非單次利率調整本身，焦點也迅速轉向央行總裁植田和男稍後的記者會說明。

為何選擇此時升息？

日本央行近年評估，日本經濟已逐步形成薪資與物價溫和上升的循環。勞動市場持續緊繃，企業在2025年出現顯著加薪後，對2026年延續調薪的意願仍高，薪資成長不再只是短期補貼。

同時，短觀（Tankan）調查顯示，大型製造業者信心指數升至近四年高點，反映企業對景氣與投資環境的看法改善。央行認為，實現2%通膨目標的可能性正在上升，為政策正常化提供支撐。

可能影響一次看

利差交易

日本長期作為全球低利率的資金錨點，支撐「借日圓、投資高利率資產」的利差交易。隨著利率上調，市場開始重新評估利差收斂的可能性。不過，由於日本實質利率仍為負值，是否引發大規模資金回流，仍有待觀察。

日圓走勢升息不等於立刻轉強

理論上，升息有助縮小日本與其他經濟體的利差，對日圓形成支撐；但此次升息後，日圓反而走弱，顯示市場認為後續升息節奏仍不明朗。短期內，日圓可能持續受到政策溝通與外部美元走勢影響。

債券殖利率上行

隨著日本公債殖利率回升，本國債券的風險調整後報酬改善，部分日本資金可能重新評估海外與本土資產的配置比例。市場關注，這是否會對美國公債等主要債市造成邊際影響。

出口與內需拉鋸

若日圓未來走強，出口導向企業的匯兌收益可能受到壓力；但同時也有助提升日本國內消費購買力，對內需形成支撐。不同產業的影響，將取決於匯率變動幅度與企業成本結構。

對台灣市場的間接影響 以資金面為主

對台灣而言，日本升息屬於重要的外部變數。若全球資金重新調整配置，短期可能對外資比重較高的市場形成波動；但實際影響仍需觀察日圓走勢與國際資金流向，難以單一事件定論。