外資賣壓驟降！三大法人回補118億元 一周仍大砍1533億元

台股19日成功終結連四跌的衰運，由權王台積電（2330）領軍，伴隨鴻海（2317）、台達電（2308）、奇鋐（3017）等AI要角齊力點火，多頭士氣大振。盤中漲勢一度蔓延至封測、PCB與伺服器等概念族群，推升大盤指數最高狂飆401點至27,869點，盤面呈現百花齊放的熱絡景象。然而，受到富時指數調整盤後生效影響，台積電於臨收盤前突遭空方襲擊，爆出18,644張大量，將股價生生拉回平盤1,430元，導致大盤漲點縮減，終場上漲227.82點，收在27,696.35點，成交值則放大至5,519.3億元。

籌碼面上，外資雖維持連五日賣超，但賣壓已顯著收斂至不到2億元，投信與自營商則同步站在買方，三大法人合計回補118.41億元。但累計一周，三大法人仍大舉賣超1533.32億元。

統計三大法人19日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1.97億元，投信買超44.99億元；自營商買超（合計）75.39億元，其中自營商（自行買賣）買超44.27億元、自營商（避險）買超31.13億元。

盤面上，儘管美系外資調升台積電目標價至1,888元，激勵今日成交值衝破556億元，但尾盤的劇烈震盪仍使5日線與月線得而復失，並拖累聯發科（2454）翻黑跌至1,410元。

人氣股方面，記憶體大廠華邦電（2344）今日走勢震盪，以49.2萬張巨量擠下台新新光金（2887）重返成交量王位，反映美光財報喜訊帶動的熱度，可惜受賣壓干擾呈現開高走低，終場下挫4.3%收在71.3元，拖累旺宏（2337）同步走弱。相對地，力積電（6770）與南亞（1303）表現穩健，分別上漲3.66%與4.36%，成為吸納避險資金的焦點。

整體而言，雖然今日反彈力道遭指數調整干擾，但成交量重回5,500億元水位，市場信心見回穩跡象。