台股周線翻黑保季線！漲幅10強聚焦「三大特性」

台股本周震盪加劇，19日終於甩開連四日頹勢，大盤彈升227.82點、收27,696.35點，不僅守住季線，還站回5日線與月線之上。然而，累計一周仍下跌501.67點、跌幅1.78%，周線止步連三紅翻黑；期間最高觸及28,119.79點、最低27,350.77點，日均成交量增至4,940.8億元。12月以來，大盤漲幅縮至僅0.25%，反映短線震盪加劇。

個股表現方面，本周漲幅前十大個股呈現「半導體基建領跑、利基硬體助攻」的特性。台灣精材（3467）（漲30.85%）、華景電（6788）（漲30.51%）與巨漢（6903）（漲26.03%）受惠於台積電（2330）先進製程擴產對設備與耗材的剛性需求，包辦漲幅前三大。此外，AI伺服器規格升級帶動凱崴（5498）（漲25.51%）在高階PCB鑽針的需求噴發；儲存大廠喬鼎（3057）（漲22.12%）與HDD零件廠銘鈺（4545）（漲23.94%）則同步受惠AI資料中心儲存浪潮。利基型硬體如LED廠華興（6164）（漲25.5%）與網通天線廠榮昌（3684）（漲22.69%）則以轉機題材吸引資金快速流入。

從盤面特性觀察，本周漲幅前十名個股具有三大共通特徵：一是題材鮮明且具業績或產業支撐，封測、PCB、光通訊與電子材料成為主要輪動焦點；二是中小型股比重高，成交量放大，資金追捧活躍，短線波動性大；三是籌碼相對集中，漲幅迅速，部分個股盤中一度觸及漲停，呈現短線投機熱度。

法人指出，隨AI、高階記憶體及高效能運算晶片需求持續升溫，台系封測、PCB及材料廠提前布局的優勢逐步兌現。封測設備端如IC封裝與測試治具需求增溫，PCB材料則受光通訊升級與高階電子需求帶動，化工及材料股同步受惠。短線資金偏好題材股與中小型高周轉股，推升族群表現。但資金面波動仍需留意。