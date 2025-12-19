2026美股繼續多頭？詹璇依：S&P500有望8千...「1原因」川普不會讓走空

快訊

聯合新聞網／ 基金小姐姐詹璇依
摩根大通認為S&P500指數明年有機會可以到8000點。美股示意圖／路透
明年的美股會繼續多頭走勢嗎？

現在大家都在發表2026的展望，我們看S&P500指數，現在最新包含滙豐還有摩根大通都認為明年有機會可以看到7500-8000點，德意志銀行同樣認為有機會站上8000點。

此外，現在看起來也還在溫和式降息預期之下，加上穩健式經濟是最有利於大多頭的行情，所以看起來明年的美股還是可以期待的。

尤其川普要期中選舉了，而川普的軟肋連習近平都知道，就是不可能會讓美股下跌的。

