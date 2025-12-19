台股站上5日線、月線 收27,696點、上漲227點 台積電收平盤1,430元

台股19日早盤以27,685點開出後，一舉站上5日線、月線，盤中面臨10日線壓力，漲幅收斂，終場收27,696點，上漲227點，漲幅0.83%，成交量5,519億元，台積電（2330）開低走高，收平盤1,430元。

權值股方面，電子權值部分，除台積電收平盤外，聯發科（2454）小跌，其餘鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）、日月光投控（3711）、緯穎（6669）等表現亮眼，另外金融股同樣勁揚，帶動整體指數上揚。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，凱崴（5498）、德律（3030）、福懋科（8131）、雙鴻（3324）、台虹（8039）、環宇-KY（4991）、華景電（6788）、奇鋐（3017）、富世達（6805）、超豐（2441）、順達（3211）、定穎投控（3715）、系統電（5309）、旺矽（6223）等

美國通膨壓力明顯減輕，11月 CPI 整體物價指數增幅2.7%，低於市場預期，顯示通膨壓力減輕，加上美光科技因在 AI 相關需求帶動下，預測本季獲利幾乎是分析師預期的兩倍，昨股價大漲逾10%，其他記憶體公司，包括 SanDisk 與威騰電子同樣勁揚，美國四大指數同步上漲。

統一投顧表示，美光受惠AI記憶體需求飆升財報後狂漲10%、美11月CPI數據低於預期提振市場情緒、三星三折機19日在台開賣、台積電亞利桑那二廠計畫生產3奈米、美耶誕行情開始啟動，眾利多因素有望帶動指數年底前戰新高；惟市場關注 BOJ 利率會議，加上加薩停火第2階段協商緩慢，略影響投資人情緒，但仍預期台股指數將在季線附近止穩回升。

操作建議低接不追高，布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦：AI概念股、材料升級或短缺概念、高速傳輸(含光傳輸)、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。