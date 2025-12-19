快訊

115學測／考前必看！重要試務日期出爐 考程安排、歷屆五標、試題一把抓

光復洪災再尋獲衣物及骨頭！家屬燃希望 法醫鑑定結果出爐

藍把她當自己人 高虹安無黨籍比民眾黨籍更能贏新竹？

無畏 Nike 財測示警 台廠接單穩 鴻儒、竣邦-KY 股價齊揚

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
全球運動用品大廠耐吉（Nike）日前在發布財報時表示，因大中華區銷售疲弱，加上Converse品牌銷售衰退，預期本季營收將轉為下滑，消息引發Nike股價在盤後重挫。 路透
全球運動用品大廠耐吉（Nike）日前在發布財報時表示，因大中華區銷售疲弱，加上Converse品牌銷售衰退，預期本季營收將轉為下滑，消息引發Nike股價在盤後重挫。 路透

全球運動用品大廠耐吉（Nike）日前在發布財報時表示，因大中華區銷售疲弱，加上Converse品牌銷售衰退，預期本季營收將轉為下滑，消息引發Nike股價在盤後重挫。不過，台灣鞋廠年底接單穩，此消息並未影響應鏈台廠概念股19日盤中表現，儒鴻（1476）、三芳（1307）、竣邦-KY（4442）等數隻個股均呈漲勢，豐泰（9910）、寶成（9904）則在平盤附近遊走。

儒鴻收盤價390.元，漲幅1.29%。三芳以33.7元盤，漲1.81%，竣邦-KY以63.5元作收，漲幅達5.83%。豐泰收盤下跌0.82%，寶成收盤跌0.48%。

Nike近日發布財報時預估，始於12月1日的本季（第3季），營收將出現低個位數百分比下降，毛利率也可能下滑1.75至2.25個百分點。在截至11月30日止的第2季，Nike營收年增1%，每股純益（EPS）53美分，表現優於華爾街預期。但Nike表示，北美營收雖大幅成長，難以抵銷大中華地區銷售疲弱，Converse銷售也衰退達30%。

受惠世足賽等利多、庫存調整告一段落，台灣鞋廠近期訂單放大。製鞋大廠豐泰近日在法說會中表示，訂單能見度已達六個月，第二大客戶Salomon預期有雙位數增長。寶成近期也因世足賽訂單推進，預計明年上半年進入出貨高峰。

紡織業者儒鴻11月布料營收年增3.74%，法人認為，儒鴻訂單動能仍保持穩健，客戶假期需求不弱，明年第1季也看正向。機能布料廠竣邦-KY接單動能強，並持續擴大東南亞產能，目前整體訂單能見度約2至3個月，預期明年明年營運可望雙位數成長。

營收 Nike

延伸閱讀

美光財報財測雙優 台鏈振奮…法人按讚南亞科、華邦電後市

日勝化法說／Nike訂單回籠 鞋材業務成長…看明年Q1審慎樂觀

走進NIKE的創新核心 解密改變運動未來的科技密碼…松菸限時3天展出

體操／兩度赴日取經 唐嘉鴻尋求進化再戰亞運

相關新聞

台股站上5日線、月線 收27,696點、上漲227點 台積電收平盤1,430元

台股19日早盤以27,685點開出後，一舉站上5日線、月線，盤中面臨10日線壓力，漲幅收斂，終場收27,696點，上漲2...

明年台股飆漲衝過3萬？專家點「大盤高機率區間盤整」：2操作增加贏面

從2022年底起算，這波多頭已經走了三年，AI 引領了多頭走了三年，指數由當時低點12629 到11/4的28554，漲了超過一倍。雖然中間有遇到川普亂流，但那是事件影響，不是整體景氣循環造成。

遠雄、中信金接力上漲...再來是統一？專家：年底行情仍在、但風險也大

營建股年底行情啟動，遠雄受惠 AI 產業與物流廊道成市場焦點。歷史顯示 Q4 具季節優勢，但電子指數回測季線、外資聖誕前調節，12 月中下旬至聖誕節期間，仍須留意震盪風險。 近期沉寂多時的營建股，終於開始出現明顯資金回流跡象。不同於過去僅是零星個股反彈，這一波輪動的主軸更為明確，而市場目前最熱、討論度最高的營建股，正是遠雄（5522）。遠雄之所以能在眾多營建股中率先突圍，並非單純的年底入帳題材，而是結合了 AI 產業擴產、科技廊帶成形與物流節點優勢的結構性題材。

無畏 Nike 財測示警 台廠接單穩 鴻儒、竣邦-KY 股價齊揚

全球運動用品大廠耐吉（Nike）日前在發布財報時表示，因大中華區銷售疲弱，加上Converse品牌銷售衰退，預期本季營收...

記憶體股利多漲不動？ 但是法人點明三亮點建議可以這樣布局

美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）交出亮眼財報及本季財測遠優於市場預期，推升股價大漲，法人也看好台廠記憶體族群...

美光缺貨潮直指2026！先進封裝需求爆發 福懋科、博磊飆漲停

記憶體產業供需持續吃緊，市場傳出美光缺貨狀況恐延續至2026年之後，高階記憶體與AI晶片擴產腳步未歇，帶動封裝、測試與相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。