無畏 Nike 財測示警 台廠接單穩 鴻儒、竣邦-KY 股價齊揚

全球運動用品大廠耐吉（Nike）日前在發布財報時表示，因大中華區銷售疲弱，加上Converse品牌銷售衰退，預期本季營收將轉為下滑，消息引發Nike股價在盤後重挫。不過，台灣鞋廠年底接單穩，此消息並未影響應鏈台廠概念股19日盤中表現，儒鴻（1476）、三芳（1307）、竣邦-KY（4442）等數隻個股均呈漲勢，豐泰（9910）、寶成（9904）則在平盤附近遊走。

儒鴻收盤價390.元，漲幅1.29%。三芳以33.7元盤，漲1.81%，竣邦-KY以63.5元作收，漲幅達5.83%。豐泰收盤下跌0.82%，寶成收盤跌0.48%。

Nike近日發布財報時預估，始於12月1日的本季（第3季），營收將出現低個位數百分比下降，毛利率也可能下滑1.75至2.25個百分點。在截至11月30日止的第2季，Nike營收年增1%，每股純益（EPS）53美分，表現優於華爾街預期。但Nike表示，北美營收雖大幅成長，難以抵銷大中華地區銷售疲弱，Converse銷售也衰退達30%。

受惠世足賽等利多、庫存調整告一段落，台灣鞋廠近期訂單放大。製鞋大廠豐泰近日在法說會中表示，訂單能見度已達六個月，第二大客戶Salomon預期有雙位數增長。寶成近期也因世足賽訂單推進，預計明年上半年進入出貨高峰。

紡織業者儒鴻11月布料營收年增3.74%，法人認為，儒鴻訂單動能仍保持穩健，客戶假期需求不弱，明年第1季也看正向。機能布料廠竣邦-KY接單動能強，並持續擴大東南亞產能，目前整體訂單能見度約2至3個月，預期明年明年營運可望雙位數成長。