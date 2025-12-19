記憶體股利多漲不動？ 但是法人點明三亮點建議可以這樣布局

美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）交出亮眼財報及本季財測遠優於市場預期，推升股價大漲，法人也看好台廠記憶體族群的表現，不過，多檔記憶體連日來都出現開高走低的情況，利多卻漲不動，引來投資人關注，到底該不該進場布局？何時才是買進時點？法人坦言，影響記憶體股表現的主因有二個，「漲多是最大利空」， 加上AI泡沫的疑慮，讓相關族群出現利多不漲。

法人表示，記憶體族群存有三大亮點，包括美光財報利多、財報亮眼、台股 DRAM 的利多等；法人強調，AI 泡沫的疑慮雖衝擊半導體股的表現，但在短線利空消化之後，應有行情可期，建議可以分批買進布局。

美光上季財報與本季財測都優於市場預期，美光公布，截至11月27日的年度第1季（上季）營收136億美元，年增57%，淨利52.4億美元，年增180%，經調整後每股盈餘（EPS）4.78美元，都高於市場預期。

美光預估本季營收在183億至191億美元，高於分析師平均預估的144億美元。剔除部分項目後，每股盈餘預估為8.22至8.62美元，也遠高於市場預測的4.71美元。

美光上調今年DRAM與NAND快閃記憶體需求長預估，且暗示明年的人工智慧（AI）記憶體供應已全賣光，預估記憶體短缺將延續到2026年之後，展望全面樂觀。

美光釋出利多，法人看好台系記憶體族群也將同步受惠，南亞科（2408）雖仍在處置中，但19日開高後一度衝達177元，漲幅4.11%，朝歷史高價叩關，不過， 盤中震盪，股價一度壓回翻黑，股價下滑至168元再往上拉升，盤中漲幅逾2%。

華邦電（2344）早盤以76.9元開高後一度拉升至77.5元， 漲幅4.02%，但股價開高走低，盤中翻黑，一度下滑至72.3元，盤中跌幅逾2%；旺宏（2337）也是開高走低盤中翻黑；力積電（6770）開高也一度壓回翻黑，盤中漲幅收斂；威剛（3260）同樣開高走低， 盤中翻黑。

近期記憶體族群頻頻出現開高走低的表現，似有利多卻漲不動的情況，統一投顧董事長黎方國表示，主要是受兩因素的影響，一是漲多，另一個原因則是 AI 泡沫疑慮的拖累。

黎方國強調，美光財報及財測優於預期，預估全年的獲利將會很好，台廠 DRAM 股也具利多，財報表現同樣也會很亮眼；目前則是在消化短線利空，影響股價出現利多不漲，在操作上可以開始分批買進。