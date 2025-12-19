快訊

台股波段跌千點聰明錢逆勢掃貨 統一 00981A 狂吸42萬張登申購王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股回檔期間ETF淨申購量前五名。（資料來源：CMoney、統計12/11~12/18資料）
台股回檔期間ETF淨申購量前五名。（資料來源：CMoney、統計12/11~12/18資料）

台股加權指數在12月11日突破歷史高點後急轉直下，短短一周內狂瀉近千點；然而市場恐慌時，往往正是聰明資金進場時機，根據CMoney統計，當散戶還在觀望猶豫，精明投資人早已趁這波回檔大舉「撿便宜」。其中，統一台股增長（00981A）在這場台股跳樓大拍賣中霸氣登頂，以42.1萬張的淨申購量穩坐「申購王」寶座，成為最瘋搶的人氣標的，用實際數字證明，市場越跌，買氣越旺！

在這場台股跳樓大拍賣中，哪些ETF最搶手？根據CMoney統計12/11~12/18申購排行榜前五名，共上榜兩檔股票型、三檔債券型。在市場恐慌之際，可見投資人逐漸將資金具有防禦性質的債券型商品。值得一提的是，冠軍是由主動統一台股增長（00981A）以42.1萬張的數量奪下，成為全台ETF申購王。第二名、第三名則由債券型元大投資級公司債（00720B）及富邦科技（0052）分居。其餘依序為大華優利高填息30（00933B）及期街口S&P布蘭特油正2（00715L）。

ETF達人認為，00981A能在上沖下洗的市場中穩坐申購王寶座，關鍵在於「主動式」的靈活操作優勢。不同於被動式ETF半年、一季才調整一次持股，主動式ETF可以隨時因應市場變化調整配置。ETF達人表示，投資人選擇00981A，就是把選股的專業交給經理團隊，在震盪市中更能靈活因應，這也是越來越多投資人青睞具備選股與調整彈性的主動式ETF的原因。

統一（1216）台股團隊表示，聯準會預估明後年各降1碼，降息方向不變但速度放緩，加上12月起每月購買400億美元短債，資金面仍維持寬鬆。美國科技股修正主因博通毛利率下滑與Oracle訂單疑慮，市場開始用放大鏡檢視AI獲利，但市場對AI獲利檢視轉為嚴格屬健康現象，非全面泡沫。

統一台股團隊強調，台股方面，資金從PCB輪動至半導體廠務、電力類股，指數雖在高檔震盪但類股輪動健康。本周受耶誕假期與日銀升息疑慮影響震盪加大，但中長線來看，降息循環+AI獲利提升的雙引擎依舊強勁，投資人可以透過定期定額或是逢低布局，參與台股的成長機會。

台股 市場 ETF

相關新聞

明年台股飆漲衝過3萬？專家點「大盤高機率區間盤整」：2操作增加贏面

從2022年底起算，這波多頭已經走了三年，AI 引領了多頭走了三年，指數由當時低點12629 到11/4的28554，漲了超過一倍。雖然中間有遇到川普亂流，但那是事件影響，不是整體景氣循環造成。

遠雄、中信金接力上漲...再來是統一？專家：年底行情仍在、但風險也大

營建股年底行情啟動，遠雄受惠 AI 產業與物流廊道成市場焦點。歷史顯示 Q4 具季節優勢，但電子指數回測季線、外資聖誕前調節，12 月中下旬至聖誕節期間，仍須留意震盪風險。 近期沉寂多時的營建股，終於開始出現明顯資金回流跡象。不同於過去僅是零星個股反彈，這一波輪動的主軸更為明確，而市場目前最熱、討論度最高的營建股，正是遠雄（5522）。遠雄之所以能在眾多營建股中率先突圍，並非單純的年底入帳題材，而是結合了 AI 產業擴產、科技廊帶成形與物流節點優勢的結構性題材。

台股漲逾300點站上月線 台積電開高25元突破三線反壓

台股19日開盤指數上漲217.21點，開盤指數為27,685.74點；多頭奮力作價，再拉高指數上揚，漲逾300點而站上月...

記憶體股利多漲不動？ 但是法人點明三亮點建議可以這樣布局

美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）交出亮眼財報及本季財測遠優於市場預期，推升股價大漲，法人也看好台廠記憶體族群...

美光缺貨潮直指2026！先進封裝需求爆發 福懋科、博磊飆漲停

記憶體產業供需持續吃緊，市場傳出美光缺貨狀況恐延續至2026年之後，高階記憶體與AI晶片擴產腳步未歇，帶動封裝、測試與相...

台股波段跌千點聰明錢逆勢掃貨 統一 00981A 狂吸42萬張登申購王

台股加權指數在12月11日突破歷史高點後急轉直下，短短一周內狂瀉近千點；然而市場恐慌時，往往正是聰明資金進場時機，根據C...

