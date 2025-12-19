台股波段跌千點聰明錢逆勢掃貨 統一 00981A 狂吸42萬張登申購王

台股加權指數在12月11日突破歷史高點後急轉直下，短短一周內狂瀉近千點；然而市場恐慌時，往往正是聰明資金進場時機，根據CMoney統計，當散戶還在觀望猶豫，精明投資人早已趁這波回檔大舉「撿便宜」。其中，統一台股增長（00981A）在這場台股跳樓大拍賣中霸氣登頂，以42.1萬張的淨申購量穩坐「申購王」寶座，成為最瘋搶的人氣標的，用實際數字證明，市場越跌，買氣越旺！

在這場台股跳樓大拍賣中，哪些ETF最搶手？根據CMoney統計12/11~12/18申購排行榜前五名，共上榜兩檔股票型、三檔債券型。在市場恐慌之際，可見投資人逐漸將資金具有防禦性質的債券型商品。值得一提的是，冠軍是由主動統一台股增長（00981A）以42.1萬張的數量奪下，成為全台ETF申購王。第二名、第三名則由債券型元大投資級公司債（00720B）及富邦科技（0052）分居。其餘依序為大華優利高填息30（00933B）及期街口S&P布蘭特油正2（00715L）。

ETF達人認為，00981A能在上沖下洗的市場中穩坐申購王寶座，關鍵在於「主動式」的靈活操作優勢。不同於被動式ETF半年、一季才調整一次持股，主動式ETF可以隨時因應市場變化調整配置。ETF達人表示，投資人選擇00981A，就是把選股的專業交給經理團隊，在震盪市中更能靈活因應，這也是越來越多投資人青睞具備選股與調整彈性的主動式ETF的原因。

統一（1216）台股團隊表示，聯準會預估明後年各降1碼，降息方向不變但速度放緩，加上12月起每月購買400億美元短債，資金面仍維持寬鬆。美國科技股修正主因博通毛利率下滑與Oracle訂單疑慮，市場開始用放大鏡檢視AI獲利，但市場對AI獲利檢視轉為嚴格屬健康現象，非全面泡沫。

統一台股團隊強調，台股方面，資金從PCB輪動至半導體廠務、電力類股，指數雖在高檔震盪但類股輪動健康。本周受耶誕假期與日銀升息疑慮影響震盪加大，但中長線來看，降息循環+AI獲利提升的雙引擎依舊強勁，投資人可以透過定期定額或是逢低布局，參與台股的成長機會。