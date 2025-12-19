網通股到底跌完沒？法人建議趁利空布局兩檔

網通設備廠受制記憶體漲價利空，恐壓抑2026年上半年營運表現，法人建議可趁財報利空逢低布局具新客戶、新產品效益業者，首選智易（3596）。至於光通訊產業看好800G資料中心交換器續強，以智邦（2345）為首選。

大型金控旗下投顧法人分析，網通市場目前面臨DDR4價格高漲問題，影響今年下半年至2026年毛利率表現，並開始出現訂單無法完全交付現象，研判家用及企業用網通設備市場成長力道將受壓抑，所幸從評價角度來看，市場已部分反映記憶體價格高漲帶來的衝擊。

法人認為，網通設備廠2026年因高成本記憶體，毛利率全年承壓，並導致營收遞延認列，隨記憶體供需狀況持續惡化，建議可趁財報利空或DDR4價格確定反轉後再擇機布局，首選有仁寶（2324）集團支持，且2026年有新客戶及新產品線貢獻的智易。

在光通訊方面，考量2026年800G資料中心交換器需求持續強勁，法人預估占資料中心交換器出貨占比可達35%至45%，800G、1.6T光模組出貨分別達3,400至4,000萬個、1,500至2,000萬個。

其中，1.6T光模組上修主因Tower在PIC製程良率提升，有望讓大型雲端服務商（CSP）上修相關採購，3.2T CPO貢獻進度則從2026年延至2028年以後，法人首選與CSP高度綁定的智邦。