明年台股飆漲衝過3萬？專家點「大盤高機率區間盤整」：2操作增加贏面

從2022年底起算，這波多頭已經走了三年，AI引領了多頭走了三年，指數由當時低點12629到11月4日的28554，漲了超過一倍。雖然中間有遇到川普亂流，但那是事件影響，不是整體景氣循環造成。

但指數到高點就會有漲多修正的疑慮，再加上之前盤勢修正回季線，融資持續增加，籌碼越來越亂，都是對多頭不利的現象。

可是同時AI長期還是看好，輝達、台積電、Google獲利依然持續成長，所以我也不覺得就要直接像2022年那樣暴跌三成多。

那是不是有暴漲暴跌以外的選項呢？當利多利空夾雜，明年很可能走大區間盤整盤。

一方面讓盤勢需要花一些時間等獲利跟上，洗掉浮動的籌碼，讓資金輪動到非AI的績優股上。但如果明年真的走大區間盤整盤，你的投資策略就需要調整。

但同樣以機率來說，也有可能市場就發瘋，走相對小機率的直接暴漲跟暴跌。

市場裡什麼事都可能發生，重點是我們應該如何應對呢？

抱牢長線部位 資金部位大則需配置

面對暴漲暴跌盤，長線部位要抱牢，不要提前出掉。

我會說長線部位抱牢是因為如果直接暴跌，因為本益比還不算失控太高，不會像網路股泡沫那樣跌七成，了不起跌三成就很多了，之後還會創高。不但不要嚇到脫手，還可以趁機逢低加碼。

但面對暴漲暴跌的波動，資金部位沒這麼小的人，就要稍微做一下配置，歐印股票甚至開槓的人要小心，一個反轉就會吃很大回吐。

資金部位如何判斷為大或小，有兩種方式：一個是用絕對金額判斷，資金1000萬以下就算是小資金，不能操作太保守，會很難有感獲利。

另一種是用你賺錢能力判斷，如果市場部位的超過兩三年年薪，對你來說就算是大資金了，不要太衝。

如果本金只有兩年內年薪的話，就算這次重傷，大賠，也可以靠工作把本金補回來。但如果是三五年以上年薪的資金規模，一次重傷後，靠工資收入回血會拖太久。

當然，如果直接漲，就更要抱牢了，只是現在因為位階蠻高了，所以除非你是高手，不然也不建議繼續加大槓桿衝，風險會大於預期利潤，不值得。

增加短線與多空雙向的交易策略

在盤勢大幅波動時，短線的雙向策略在大漲時可以跟長線部位同步偏多做，盤勢下跌時短線做空，可以降低，甚至完全cover長線部位回吐的獲利。

這是可以做到的，我們在今年三四月大盤暴跌的時候，終極波段策略的公開示範單做空，所以即使我只拿兩成部位做期貨，槓桿也只開兩倍多，崩跌那段期貨做空獲利真的就完全把長線部位留的血全部補起來，我那段完全沒受傷。

所以其實你仔細想想，不管明年會走最有可能的大盤整盤，還是機率相對低的暴漲暴跌盤，長短線跟多空雙向的多策略搭配都可以賺多賠少，讓自己容易賺錢，不容易虧錢。

要成為投資常勝軍的關鍵，就是要讓自己像是賭場老闆一樣，贏的機率比輸的機率高一些，或是期望值高一些。

只要不做蠢事，避免承受過大風險會一次畢業，隨著交易次數增加，隨著時間過去，自然會越來越富有。我時常在講的多策略搭配操作，就是在幹這件事。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台股上三萬，法人算給散戶看；散戶算一算，還是不知明天怎麼辦