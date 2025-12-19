美股回神、台積電ADR彈2.8%　台積電早盤守1,440元撐盤

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
台股示意圖。中央社
美股周四（18日）止跌反彈，標普500指數上漲0.8%，那斯達克指數勁揚1.4%，道瓊小漲0.1%，市場解讀通膨數據偏正向、加上美光財報助攻，帶動科技股情緒回溫。 

在美股走穩帶動下，台積電ADR同日上漲2.79%，收284.68美元，為台北現股今早走勢增添支撐。

回到台股，受外圍回穩激勵，加權指數19日開盤上漲217.21點至27,685.74點，盤中一度推升至27,869.78點、上漲逾400點，電子股領軍反攻並重返月線之上。

晶圓代工龍頭台積電（2330）開盤跳空至1,455元，隨後漲勢收斂，11時左右股價約1,440元、上漲10元、漲幅0.7%，成交金額約151億元，續扮演盤面多空關鍵。

