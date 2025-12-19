電子股領漲　台股上揚逾400點重登月線

營建股年底行情啟動，遠雄受惠 AI 產業與物流廊道成市場焦點。歷史顯示 Q4 具季節優勢，但電子指數回測季線、外資聖誕前調節，12 月中下旬至聖誕節期間，仍須留意震盪風險。 近期沉寂多時的營建股，終於開始出現明顯資金回流跡象。不同於過去僅是零星個股反彈，這一波輪動的主軸更為明確，而市場目前最熱、討論度最高的營建股，正是遠雄（5522）。遠雄之所以能在眾多營建股中率先突圍，並非單純的年底入帳題材，而是結合了 AI 產業擴產、科技廊帶成形與物流節點優勢的結構性題材。

2025-12-19 11:08