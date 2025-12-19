遠雄、中信金接力上漲...再來是統一？專家：年底行情仍在、但風險也大

營建股年底行情啟動，遠雄受惠 AI 產業與物流廊道成市場焦點。歷史顯示 Q4 具季節優勢，但電子指數回測季線、外資聖誕前調節，12 月中下旬至聖誕節期間，仍須留意震盪風險。

近期沉寂多時的營建股，終於開始出現明顯資金回流跡象。不同於過去僅是零星個股反彈，這一波輪動的主軸更為明確，而市場目前最熱、討論度最高的營建股，正是遠雄（5522）。

遠雄之所以能在眾多營建股中率先突圍，並非單純的年底入帳題材，而是結合了 AI 產業擴產、科技廊帶成形與物流節點優勢的結構性題材。

為什麼遠雄成為這一波最強營建股？

隨著 AI 軍備競賽升溫，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等晶片大廠陸續擴大全球發貨與供應鏈佈局，遠雄自貿港成為兩大 AI 晶片廠指定進駐的全球發貨中心，讓市場開始重新評價遠雄在 商用不動產與科技物流節點上的戰略位置。

進一步來看，林口、龜山一帶已逐步形成以華亞科、A7 科技園區、林口新創園區為核心的「AI 黃金廊道」，串聯雙北、桃園與竹科產業聚落，具備海、空、陸三軸物流效率。

遠雄近年在此推出的 MetaLink 科技園區，正好卡位企業擴產與設點需求最強的區段。

也因此，這一波營建股的上漲，並非全面齊漲，而是由具備科技產業實質受惠題材的個股率先表態，遠雄自然成為市場資金集中焦點。

「輝達北市科營建股」也開始獲得資金關注

在先前文章中，曾點名將受惠輝達北市科題材的營建股，包括：長虹（5534）、華固（2548）、興富發（2542）

近期這三檔個股，也陸續出現成交量放大與資金進駐跡象。

這與過去 20 年的歷史統計相符，營建股的行情，往往集中在 11～12 月的年底入帳期，從長期角度來看，營建族群確實存在明顯的季節性優勢，但這並不代表投資人可以忽略整體盤面的風險。

年底資金輪動的老劇本：金融 → 營建 → 食品

回顧過去多年的盤勢結構，年底常見的資金輪動順序為：電子股先行（Q4 前段）→ 金融股補漲 → 營建股進入入帳行情（11~12月之間上漲）→ 食品股資金卡位，成為隔年上半年主軸。

金融股之所以在年底容易受到關注，當電子股Q4漲一段落呈現高檔震盪、指數位階偏高時，資金往往轉向金融族群開始補漲，中信金（2891）近期漲勢最受投資人注意。

而營建股則屬於年底認列、現金流可見度高的族群；食品股則多數落在 Q1、Q2 為全年最容易持續上漲的區間，加上春節期間具備防禦屬性，因此常被視為跨年與年初的配置選項。

以 統一（1216） 為例，長期被市場視為每年二月左右、春節休市期間的防禦型代表。

今年盤面出現的「不一樣」之處

然而，今年與過去不同的是，盤面結構的風險正在上升。

去年電子指數雖然在 12 月也曾回測季線，但當時已在高檔震盪整理一段時間，籌碼相對穩定，支撐力道較強；反觀今年，指數位階仍高，但融資卻持續進場，籌碼結構明顯偏向追價。

以今日（12/18）為例，微台指多空比偏多幅度明顯擴大，顯示短線市場情緒仍偏樂觀，但這往往也是波動加大的前兆。

此外，先前周報也曾統計指出，12 月中旬到聖誕節前這段期間，台股上漲機率近十年僅約 30%。主因在於外資常在聖誕節前調節持股、結帳休假；反而是在 12/25 之後，外資回補部位，上漲機率大幅提升至約 80%。

年底行情仍在 但更要留意機會出現的時間點

綜合來看，營建股確實已開始啟動，遠雄（5522）憑藉 AI 產業實質受惠題材，成為這一波最受市場關注的指標股；長虹（5534）、華固（2548）、興富發（2542）等，也逐步獲得資金青睞。

然而，在電子指數回測季線、融資籌碼偏高、外資季節性調節的背景下，年底行情並非全面無風險的上漲環境。

對投資人而言，與其追逐短線情緒，更重要的是理解歷史慣性與資金輪動節奏，在 12 月中下旬特別留意盤面震盪風險，並保留足夠彈性，等待更有利的進場時點。

年底行情仍在，但能否安全走到最後，取決於對風險的認知，而不是對「最強12月行情」的想像。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：金融中信金→營建遠雄→食品統一，年底資金老劇本再度上演？12月行情陷危機！