2026年資產配置關鍵 專家提醒非美元布局為焦點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：Fedwatch顯示2026年仍有2碼降息預期 資料來源：Federal Reserve Board Bloomberg CME Group 富邦投信整理 資料日期：2025/12/11
面對全球經濟結構轉變與金融市場波動升溫，市場對於2026年的資產配置策略關注度持續提高。今年第28屆傑出基金金鑽獎公益活動，富邦投信董事長黃昭棠應邀出席典禮並參與捐贈授獎儀式；同時，富邦投信固定收益投資部主管薛博升也針對2026全球貨幣市場展望發表看法。

薛博升表示，當前市場熱議美國「K型經濟」與AI科技浪潮，但從投資實務來看，關鍵不僅在於追逐成長題材，更應回歸資產配置本質，透過多元布局提升投資組合的穩定性與抗震能力。美國總體經濟數據仍具韌性，但就業、市場流動性與企業獲利動能仍存在不確定性，投資人不宜過度集中單一資產或幣別，建議在成長型資產之外，搭配具防禦特性的配置，以因應未來經濟數據可能出現的落差風險。

針對2026年的資產配置方向，薛博升提出三大建議。首先，在債券布局上，建議提高天期配置的彈性與多元性。過往投資人債券配置較為僵化，但隨著主動式債券 ETF 等工具問世，投資人可依市場環境調整長短天期組合，有助在利率循環轉折中提升整體投資效率。

其次，薛博升建議，有人分享美元會續強，但實際上整個市場的看法應該非常分歧。他提供另一債券投資策略供參考：因匯率的轉動影響，避險成本往往都要30%左右，其實不太划算，現在不妨分散投資到非美元的債券部位上，包含:英國、澳洲、紐西蘭等，這些國家除日本外都處在降息循環的初期，不僅可分散風險，這類債券息收也具一定水準（4%）以上。

再者，回到資產配置的角度上，建議投資上可適當比例納入比特幣ETF；今年主管機關法規開放多重資產基金對比特幣ETF投資，美國一些退休金和全世界知名主權基金，其實也開始納入一定比重的比特幣配置。

薛博升指出，長期來看，比特幣發展類似之前的黃金，過去50年因美國放棄金本位主義制度後，黃金才開始真正流入民間有大量交易產生，早期當時波動度是非常高的，但隨著時間演進黃金（比特幣）在過去幾年，波動度慢慢下降，除了話題性、投機性外，大家開始發現它的價值與位置、當然還有貨幣支付與風險對沖的功能，所以建議可仿效國外、或利用多重資產基金作微幅、少量布局。

展望2026年美國降息循環仍繼續，資金回流資本市場有助推升表現，富邦投信建議，不妨提前布局2026年第1季行情，除了主流趨勢的股票類別外，亦可配置長短債、非美元債、並納入多元資產如黃金及比特幣ETF部位，以期於波動市場中掌握各類資產的表現機會。

資本市場 比特幣

