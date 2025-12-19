聽新聞
伺服板龍頭金像電重返600元以上 健鼎高技再掀比價
AI 基礎建設變化再度獲得關注，伺服器用板龍頭廠金像電（2368）19日回神重返600元以上，早盤最高來到615元，金像電回神也激勵 PCB 族群，健鼎（3044）與高技（5439）也再掀比價行情，早盤分別來到306、315元。同時相關PCB大廠銅箔基板 CCL 材料配合夥伴台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）、騰輝（6672）也同步走強。
近期傳出，OpenAI 與亞馬遜洽談100億美元以上的募資，並計畫採用 AWS 自研 AI 晶片，對於亞馬遜而言有助於其拓展AI市場的影響力。法人看好相關訊息持續激勵AI基礎建設大廠主力供應商受到關注。
金像電基本面穩健，日前公布前三季財報優於法人預估，前三季已賺逾一個股本達13.61元刷新紀錄。法人看好金像電第4季營運維持高檔，明年持續挑戰新高。
金像電已公告前三季歸屬母公司業主淨利66.76億元，年增152.9%，每股稅後純益（EPS） 13.61元，創新高。金像電日前已預告，對2026年營運初步正向看待，公司已定下因應客戶需求，泰國新廠第一棟的二期將於明年下半年陸續開出產能。
健鼎方面今年前三季合併財報營收544.2億元，營業毛利141.58億元，營業利益96.7億元，稅前盈餘105.09億元，稅後盈餘77.53億元，以目前股本52.56億元計，每股稅後純益（EPS） 達14.75元，第3季單季EPS為5.62元，前三季與第3季皆為史上最強。
另外高技也積極開拓AI伺服器應用，今年前三季每股稅後純益（EPS）9.52元，同創新高。
