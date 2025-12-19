台股高息 ETF 鑲金邊逆勢上揚 群益 00919 人氣最旺漲幅居冠

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
大盤連跌四天，日均量萬張以上台股ETF表現。（資料來源:CMONEY、2025/12/18）
持續受美股科技類股跌勢影響，18日大盤續跌，台股連跌4天，跌幅2.59%，觀察同期間77檔台股ETF表現，群益台灣精選高息ETF（00919）日均量14.76萬張拿下人氣王，進一步觀察期間日均量萬張以上、呈現量價齊揚的台股ETF僅4檔，包括群益台灣精選高息（00919）、富邦特選高股息30（00900）、元大台灣高息低波（00713）、國泰永續高股息（00878），清一色都是高息型，其中以00919上漲2.4%漲幅居冠表現最出色。

據了解，00919第11次除息僅花兩天就填息年化配息率10%，讓投資人息利雙收。統計00919在2025年度共配息2.52元，年化配息率仍有11.75%。

市場法人表示，從近4日成交量萬張以上、漲幅表現前十檔台股ETF來看，包括00919在內共有8檔高息型上榜，雖然高息型ETF今年來績效表現備感壓力，不過在大盤震盪之際，還是彰顯出穩健高息的特性，特別是近期金融股漲勢凌厲，近4日上漲2.76%居所有類股指數之冠，高息股ETF的成分股中持有金融類股居多，後市表現仍可期。

群益投信台股ETF研究團隊表示，整體而言，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，也適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，金融股後市來看，2026年受惠於壽險接軌IFRS 17，預估獲利將顯著。加上市場預期FED降息趨勢不變，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。整體而言，歷史經驗顯示，資產泡沫通常是在FED的升息循環中才破裂，在沒有經濟衰退和沒有升息的背景下，股市沒有轉為空頭市場的疑慮。台股中長期後市表現仍可期，投資人可逢低分批布局。

