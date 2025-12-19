快訊

教學／讓ChatGPT變成iPhone動作按鈕智慧助理！3步驟「隨傳隨到」

為閃水桶！國1南下五堵段4車追撞 釀國光客運6傷狂塞3小時

115學測英文科／命題關鍵全解析！閱讀素養成核心 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題

台股 AI 供應鏈擴散 科技成長動能未歇、維持偏多震盪格局

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股19日開高走高、早盤一度大漲365點。法人表示，台灣出口動能持續創高，11月出口金額達640.5 億美元、年增率高達56%，創2010年6月以來新高，其中電子零組件與資通訊產品同步改寫歷史紀錄，反映 AI 應用、消費性電子旺季與零組件價格回升的多重支撐。

即便先前受對等關稅影響較深的機械出口亦明顯回溫，創 2022 年底以來新高，出口地區以美國為主要成長引擎，中國與歐洲亦同步回升。法人指出，台灣經濟仍呈現「外熱內溫」格局，在 AI 需求支撐下出口維持強勁，央行已表態因經濟動能穩健，短期不會啟動降息，利率政策預期按兵不動。

台股方面，加權指數維持高檔震盪，盤中波動放大，主要反映國際科技財報消息引發市場對 AI 相關族群評價面的疑慮，加上臨近聖誕假期與年底結帳因素，使短線情緒偏向保守。

法人表示，在第3季財報與 11月營收公布告一段落後，基本面題材暫歇，短期行情主要由籌碼面、消息面與市場情緒主導，並非實質多空趨勢反轉，投資人宜避免追高殺低。

從結構面來看，台灣 GDP 表現亮眼，2024年成長率已達5.27%，主計處預估2025年全年可望進一步提升至7.37%，但成長集中於電子產業，傳統產業仍相對低迷，產業分歧明顯。

法人指出，AI 需求已由核心晶片延伸至周邊零組件，帶動記憶體、銅箔基板、被動元件、高階PCB與材料族群出現供不應求，電子產業整體營收維持高檔。

後續在雲端業者與 AI 平台持續擴大資本支出下，供應鏈出現良性輪動，資金由單一族群擴散至雲端設備、網通與記憶體等次產業。整體而言， AI 需求外溢支撐產業景氣，台股維持偏多震盪格局。

AI 台股

延伸閱讀

台股ETF四強 逆勢紅

台股主動式ETF 熱翻天

00991A 上市交投火熱

台股「多頭抵抗」國家隊護盤 法人看好三日內有機會反彈

相關新聞

台股漲逾300點站上月線 台積電開高25元突破三線反壓

台股19日開盤指數上漲217.21點，開盤指數為27,685.74點；多頭奮力作價，再拉高指數上揚，漲逾300點而站上月...

2026年資產配置關鍵 專家提醒非美元布局為焦點

面對全球經濟結構轉變與金融市場波動升溫，市場對於2026年的資產配置策略關注度持續提高。今年第28屆傑出基金金鑽獎公益活...

伺服板龍頭金像電重返600元以上 健鼎高技再掀比價

AI 基礎建設變化再度獲得關注，伺服器用板龍頭廠金像電（2368）19日回神重返600元以上，早盤最高來到615元，金像...

台股高息 ETF 鑲金邊逆勢上揚 群益 00919 人氣最旺漲幅居冠

持續受美股科技類股跌勢影響，18日大盤續跌，台股連跌4天，跌幅2.59%，觀察同期間77檔台股ETF表現，群益台灣精選高...

台股 AI 供應鏈擴散 科技成長動能未歇、維持偏多震盪格局

台股19日開高走高、早盤一度大漲365點。法人表示，台灣出口動能持續創高，11月出口金額達640.5 億美元、年增率高達...

浩鼎法說會／次世代 ADC 臨床與技術合作同步推進 創新驅動價值轉型

浩鼎（4174）18日召開法人說明會，執行長王慧君表示，浩鼎已完成策略轉型，成功建立以抗體藥物複合體（ ADC ）為核心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。