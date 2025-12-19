浩鼎法說會／次世代 ADC 臨床與技術合作同步推進 創新驅動價值轉型

浩鼎（4174）18日召開法人說明會，執行長王慧君表示，浩鼎已完成策略轉型，成功建立以抗體藥物複合體（ ADC ）為核心的精準癌症治療產品線，已有三項產品進入臨床。她強調，OBI-902是第一個以 GlycOBI醣鍵結技術研發且進入臨床的產品，是次世代位點專一性鍵結ADC平台的重要臨床驗證與實踐。

此外，OBI-992 與 OBI-902 均已獲美國 FDA 孤兒藥資格認定。浩鼎以目標為導向來推動產品線開發，聚焦首創型（first-in-class）及同類最佳（best-in-class）ADC 的研發，在臨床前或臨床早期即啟動授權接洽，並積極擴展國際布局以提升公司知名度，驅動下一階段成長。

營運長高國霖表示，2025 年公司進行資源調整，下半年之月營運支出較上半年下降逾 33%，主要來自組織調整、已中止之計畫收尾，與台美兩地的辦公空間和設施縮減等資源重新配置。在此同時，公司仍維持核心研發投入，確保臨床試驗順利運作並推動次世代產品及技術平台發展。

在營收方面，受多個ADC技術合作案帶動，第3季個體營收較第2季顯著成長289%，顯示ADC技術合作與授權已成為公司長期營收成長的關鍵動能。高國霖指出，公司將持續透過技術合作、產品授權來提升拓展收入來源，並藉由子公司與轉投資事業於研發與製造業務的持續推進，強化多元布局與整體穩健成長。

在臨床方面，產品發展處暨醫學處資深處長陳嘉玲表示，OBI-992 為採用獨家半胱胺酸（Cysteine）鍵結技術所開發的 TROP2 ADC，初步臨床數據顯示具良好耐受性與安全性，已有三名患者達到部分緩解（PR），其推定第二期建議劑量（pRP2D）為 6 mg/kg，迄今未觀察到如間質性肺病等嚴重不良事件。OBI-992 已於 2024 年獲美國 FDA 核准胃癌及胃食道交界處腺癌之孤兒藥資格。

另一方面，OBI-902 為首個運用 GlycOBI醣鍵結技術開發並進入臨床的ADC，自從第一位病人在 2025 年 8 月接受治療以來，已有五名患者陸續進入試驗接受治療，目前尚未觀察到劑量限制性毒性（DLT）或非預期不良事件。OBI-902 亦取得美國 FDA 針對膽管癌、胃癌及胃食道交界處腺癌之孤兒藥資格認定，強化其臨床潛力。

商務發展處處長莊佳甄表示，ADCs已被證實是治療癌症的有效策略，並且在商業上取得了極大的成功。然而， ADC在均質性、穩定性與安全性方面，仍有很大的改善空間，因此「次世代 ADC」將成為未來成長的關鍵驅動力。

她也透過近年的交易數據指出，臨床驗證能顯著提升授權交易價值。她補充說，次世代 ADC 將整合最新技術，多種ADC新產品正在被開發出來，例如雙特異性 ADC、雙載荷 ADC、降解劑ADC（DACs）、以及寡核苷酸ADC（AOCs）等。擁有一個能靈活運用最新創新技術的強大 ADC 平台至關重要，才能打造出最好、最適合病患的 ADC。

OBI 擁有完整的 ADC 技術群 Obrion，其中包含三種最新的鍵結技術 GlycOBI、GlycOBI DUO和 ThiOBI，一個業界最佳的醣工程酵素 EndoSymeOBI ，以及一個高親水性且能穩定結構的連接子技術 HYPrOBI。OBI 具備領先趨勢的優勢，將推動 ADC 治療的下一波創新，為患者創造更好的藥物。

研發長陳雅琪表示，OBI 將運用人工智慧技術輔助高癌症專一性靶點與多功能新型藥物的開發。次世代 ADC 的發展將結合創新靶點探索、新型藥物設計與精準醫療策略，以提升腫瘤選擇性與治療效益，致力於為適合的病人提供最佳的 ADC 治療。