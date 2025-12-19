中鋼公布明年1月、首季盤價 法人對後市展望維持中立

中鋼（2002）公布明年1月、第1季6盤價，六大鋼品中熱軋鋼板、熱軋鋼捲及冷軋鋼捲每公噸上漲300元，汽車料則上漲500元，符合市場預期。法人機構表示，由於下游需求展望仍需再觀察，加上中國鋼鐵出口政策的變化，因此，對後市暫維持中立看法。

法人機構表示，中鋼此次盤價以平高盤開出，主要因為美國鋼價上漲，且中國鋼廠近期對新年盤價也積極嚐試打底，帶動中鋼穩盤抬價的意願。從國際原料價格來看，鐵礦砂價格維持在每公噸105美元上下整理，整體原料價格呈現震盪格局。

此外，中國宣布2026年開始對鋼鐵實施出口許可證制度，市場預期對中國大量出口的情況可能產生抑制作用，但後續影響仍待觀察。

美國自今年以來已經兩度上調鋼鐵進口關稅，先提升至25%再升至50%，關稅的上升雖可以保護美國本土的鋼廠獲利，但也會造成美國鋼價的上揚，有利於部份以美國市場為主的業者。

而中鋼隨下游需求展望仍弱、短期原料價格震盪，中國鋼鐵出許口證制度影響仍待觀察，因此，對後市暫維持中立。