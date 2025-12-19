快訊

台股漲逾300點站上月線 台積電開高25元突破三線反壓

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。記者余承翰攝影／聯合報系資料照片
台股19日開盤指數上漲217.21點，開盤指數為27,685.74點；多頭奮力作價，再拉高指數上揚，漲逾300點而站上月線。台積電（2330）開盤價1,455元，上漲20元，一連突破5日線、月線及季線。

群益投顧表示，美國總統川普於台灣時間12月18日發表演說，市場反應有限；市場預期美國聯準會2026年1月將暫緩降息；聖誕假期將至外資法人開始放假，內資將逐漸主導台股盤勢。台灣經濟基本面穩健無虞，台股技術面短線呈現漲多拉回走勢，但在美國CPI低於市場預期下，有利台股表現。

受到美國AI科技股股價疲軟影響，近日台灣AI相關類股出現走弱跡象，資金轉進傳產、金融等族群。近期美國AI發展雜音紛擾，須留意美國科技股價表現，台股有機會受美股走揚而反彈，建議謹慎靈活操作為宜。

操作題材可留意：

1.蘋果手機擬密集推出新品─市場傳聞蘋果規劃在2027年秋季前，密集推出至少七至八款iPhone新機，包括首款折疊式iPhone、平價版機型、20周年紀念版等，企圖帶動新一波蘋果換機潮，機海戰術之行銷方式，台灣供應鏈可望受惠。

2.美光財報亮眼─美光於美國時間12月17日，發布截至11月下旬的上季財報，受惠於記憶體需求持續擴增，美光上季營收136.4億美元，年增近57%，每股純益4.78美元，營收獲利皆優於市場預期，加上財測樂觀，市場看好記憶體產業在AI帶動下前景看旺。

周四（18日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,951.85點，上漲65.88點、漲幅0.14%；S&P500指數上漲0.79%；那斯達克指數上漲1.38%；費半指數上漲2.51%。台積電ADR漲2.79%，收在284.68美元，較台北交易溢價25.58%。

美國11月消費者物價指數（CPI）年漲幅低於預期。由於政府停擺43天，無法收集10月數據，勞工統計局沒有公布 CPI與上月比較的讀數。數據顯示美國通膨以驚人速度降溫，提振市場對聯準會2026年進一步降息的押注，而晶片製造商美光的亮眼財測暗示人工智慧（AI）需求強勁。

三大法人周四集中市場合計賣超159.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超268.4億元，投信買超37.4億元，自營商（自行買賣）買超101.4億元，自營商（避險）賣超30.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加618口至4,549口，其中，外資淨空單減少301口至28,731口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少69口至5,950口。

選擇權未平倉量部分，12月F3大量區買權OI落在28,200點，賣權最大OI落在27,000點 ; 月買權最大OI落在28,000點，月賣權最大OI落在25,300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.08下降至0.81。VIX指數上升0.7至21.9。外資台指期買權淨金額0.27億元 ; 賣權淨金額-0.13億元。整體選擇權籌碼面偏空。

美國聯準會 市場

