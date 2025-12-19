台積目標價 大摩喊1,888元 看好晶圓代工漲價、毛利率向上

台積電（2330）近日股價跌破季線，摩根士丹利（大摩）證券送暖。大摩指出，台積電受惠晶圓代工漲價與AI半導體、一般伺服器CPU、及網通等需求強勁，加上毛利率有上行空間，因此上調2025~2027年獲利，除將目標價從1,688元調高至1,888元、大舉調高11.85%外，更建議投資人在2026年前加碼持有。

台積電將於2026年元月中旬召開法說會，釋出最新營運展望，外資券商提前出具報告。大摩大中華區半導體主管詹家鴻和顏志天等分析師預期，台積電指引將顯示，2026年第1季營收季比持平，優於歷史的季節性表現。

大摩四度調高台積電目標價

大摩預估，台積電的指引顯示2026年營收成長在20%~30%區間的中段區，最終年比成長率可達30%，並預測台積電2025年第4季毛利率將突破60%，2026年全年保持在60%以上。

詹家鴻在最新的台積電個股報告中，以「2026年前瞻」為題，直接給出「優於大盤」評級、續列「首選」標的。

統計詹家鴻今年下半年以來，已連續四次調高台積電目標價，分別為 1,388元、1,588元、1,688元、至1,888元，升幅46.5%，最新的目標價居外資圈第三高，僅次於Aletheia資本的2,100元及滙豐證券的2,050元。

詹家鴻說，從「由上而下」（Top-Down）的角度來看，隨大摩上調全球雲端AI晶片的整體潛在市場規模後，目前也將2024~2029年全球AI半導體晶圓代工營收的年複合成長率（CAGR）上調至60%，高於台積電預期的40%指引。

此外，估計2029年全球 AI晶片市場規模將達5,500億美元，其中台積電可自AI晶片代工服務中創造高達1,070億美元的營收，約占台積電2029年總營收的43%。

在一般伺服器CPU與網通需求強勁，足以抵銷PC與智慧型手機疲弱情況下，詹家鴻將台積電2024~2029年整體營收的CAGR，由原先的15%~20%上修至20%~25%。

對於2026年的營收指引，台積電雖基於保守考量，預估將較今年成長20%。