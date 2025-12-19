快訊

冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

四大買盤 點火台積

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股連四跌後昨（18）日守穩季線大關，主因買盤點火權王台積電（2330）。根據盤後資料分析，昨日買超台積電有四大主要買盤，除市場主力及當沖客，還包括國家隊、以及換股操作的外資，如瑞銀、花旗、摩根士丹利（大摩）等。

台股昨日盤中一度遭市場賣壓摜破季線支撐，不過國家隊進場點火台積電，加上市場主力與當沖客共襄盛舉，以及外資圈換股操作買盤力挺，台積電開低走高、終場收平盤1,430元，台股跌點收斂、力守季線不破。

根據盤後資料交叉比對解析，昨日力挺台積電主要買盤分四大類，包括市場主力與當沖客，代表券商以元大總公司的34.7億元居冠，其他還包括以法人主力（企業）為主的國泰敦南2億元等。

其次是國家隊，主要為八大公股行庫買超台積電6.4億元。第三是外資買盤；雖然昨日外資整體賣超台股，但可見到個別外資積極買超台積電，包括瑞銀11.5億、花旗8.7億、大摩3.6億、高盛2.3億、野村的1.9億元等，外資換股操作跡象相當明顯。

法人指出，由於台積電股價目前每漲跌1元，對加權指數將影響約8點，因此若要護持台股，透過銀彈點火台積電是最有效率的方式。昨日台積電由低點至收盤共計約20元，換算貢獻大盤160點，是台股成功守住季線的關鍵。

台積電 台股 外資

