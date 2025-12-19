台股「多頭抵抗」 國家隊護盤 法人看好三日內有機會反彈

台股昨（18）日多空激戰，在龐大市場賣壓及國家隊等多單相互拉鋸下，終場小跌56點收27,468點，力守季線之上。法人指出，由於台股出現「多頭抵抗」現象，估計三日內就有機會反彈，上演耶誕與新年行情。

美股持續下跌，衝擊昨日台股早盤開低77點，盤中一度下跌174點，跌破季線大關。不過隨國家隊銀彈及市場主力、當沖客等特定買盤進場拉抬，指數一度翻紅，最終雖仍不敵市場賣壓，但已明顯收斂跌點。

本周台股與三大法人進出

盤面個股及類股跌多漲少，非電族群表現強勢，金融股肩負穩盤重任，逆勢收漲0.12%，其他逆勢上漲類股還包括食品股漲1.6%、營建漲1.2%等。25檔千金跌多漲少，其中以信驊漲1.7%最強，光聖跌8.6%最弱。

法人指出，觀察近日盤勢，台股已出現「多頭抵抗」現象。儘管台股連四跌，不過每日都收下影線，特別是昨日盤中跌破季線時，多頭奮起點火，指數屢屢翻紅，顯見跌深撿便宜買盤已有進場收集籌碼現象。

另一方面，儘管KD指標持續向下修正，不過K值與D值間開口已逐步出現收斂跡象，顯見跌勢將開始轉趨緩和；且由技術指標換算，估計一至三個交易日內，短線行情就有落底反彈、上演耶誕與新年行情的機會。

三大法人昨日賣超台股159.6億元。其中外資賣超268.4億元，連四賣，累計賣超1,707.7億元；投信買超37.4億元，連三買，累計買超81.7億元；自營商買超71.35億元，連二買，累計買超181.2億元。八大公股行庫則買超22.9億元。

展望後市，綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等指出，本周以來大盤二度回測季線，特別是昨日盤中季線「失而復得」，且盤勢結構價跌量縮，顯示賣壓減緩。

不過多頭須儘快表態，只要今日收在18日高點27,569點之上，就能確認守住季線展開反彈；接下來若能進一步收在17日高點27,780點之上，盤勢就將開始轉強，短線將挑戰28,000~28,200點。

大盤若出現守住季線後反彈走勢， 屆時操作可擇股搶反彈賺價差，盤面優先關注營收亮麗、且股價表態拉出中長紅的相關個股。