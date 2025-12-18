證交所攜手SparkLabs 聚焦AI臨床應用與資本市場新機會

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
【2025智慧醫療產業沙龍】活動貴賓合影。（由左至右）迪梯西數位科技林立銷售總監、SparkLabs Taiwan簡夢瑤資深計畫經理、NVIDIA 陳映嘉博士、SparkLabs Taiwan邱彥錡共同創辦人暨管理合夥人、臺灣證券交易所林修銘董事長、歐嘉隆全球決策科學與AI部門張浩發執行董事、智齡科技康仕仲創辦人暨執行長、臺灣證券交易所上市二部田建中經理。證交所／提供
由臺灣證券交易所與國際創投暨新創加速器SparkLabs Taiwan共同主辦的「智慧醫療產業沙龍」，18日於台北舉行，吸引醫院體系、國際藥廠、雲端與AI科技企業、創投加速器等重量級代表齊聚一堂。活動緊扣全球醫療科技浪潮，深入探討AI在藥物研發、臨床照護、醫院數位轉型的實際落地案例，更從資本市場的角度分析智慧醫療企業如何加速規模化，打造從技術、場域到資本市場的完整創新生態系。

證交所董事長林修銘致詞時表示，台灣在半導體與ICT產業的長期優勢，使我們具備把「科技能力」轉化為「醫療價值」的先天條件；資本市場的任務，就是為這股創新動能提供長期資金，形成可持續的成長曲線。林董事長強調，創新板與亞洲創新籌資平臺，將讓全球資本市場看見台灣在智慧醫療領域的優質公司。

為更有效支援包括智慧醫療在內的創新產業，證交所繼年初啟動「創新板 2.0」，開放全體投資人共同參與後，更自11月17日起，將創新板股票納入可當沖交易標的，搭配原有之零股、信用交易及借券機制，在交易制度上與上市一般板完全一致。創新板要向前瞻產業明確傳遞一個訊息：「企業只要具備國際視野與成長潛力，加入創新板就是正式進入資本市場、放大影響力的起跑線，而不是等待區」。

本次活動的專題演講與論壇，聚焦AI在智慧醫療不同環節的實際應用與成長路徑。專題分享部分，歐嘉隆（Organon）全球決策科學與人工智慧部門張浩發執行董事，以國際藥廠為例，說明AI如何導入藥物研發及工作流程，並分享AI對醫藥產業長期結構與價值鏈的影響；迪梯西數位科技銷售總監林立，將介紹如何協助醫療集團進行數位轉型；智齡科技（Jubo）創辦人暨執行長康仕仲博士，則以智齡科技從POC到突破千萬用戶的歷程為例，分享智慧長照服務商業化與規模化成長的實務經驗。

本場活動重頭戲由本次活動合作主辦單位SparkLabs Taiwan國際創投暨新創加速器與國際藥廠、全球AI晶片巨頭的生醫部門負責人、以及醫療 AI 新創同臺，探討智慧醫療如何從實驗室走向市場。SparkLabs Taiwan共同創辦人暨管理合夥人邱彥錡表示：「AI在醫療領域的價值不只在技術，更在於真正落地到臨床、流程與照護現場。創新板為前瞻產業正式進入資本市場的起跑線，能加速臺灣智慧醫療企業從研發走向規模化商業化。SparkLabs Taiwan持續與證交所合作，協助台灣創新企業走向全球。」

創新板自2021年推出以來，鎖定半導體、AI、智慧製造、綠能環保、智慧醫療、無人載具等前瞻領域，致力於成為創新與成長型企業的最佳舞台。證交所將透過創新板響應政府「亞洲創新籌資平台」政策，持續打造智慧醫療資本生態系，協助臺灣創新企業在國際舞台上「嶄露頭角」。

資本市場 AI 創新板 證交所

