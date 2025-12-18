矽科宏晟競拍均價216.15元 申購中籤現賺上看6萬、報酬逾三成

臺灣證券交易所公告，矽科宏晟（6725）採競價拍賣方式辦理承銷，於18日順利完成，得標加權平均價格為216.15元。

證交所表示，矽科宏晟初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，矽科宏晟辦理競價拍賣股數2,974仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於12月18日上午10點於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格為210元、最高得標價格295元。

另外，矽科宏晟公開申購將於12月19日截止，承銷價為188元，一人可申購1張。以矽科宏晟18日均價247.6元計算，抽中現賺5.96萬元、報酬率逾31.7％。

矽科宏晟上櫃日期12月30日，上櫃前承銷股數843張，證交所公布截至18日開盤前有75,297筆申購單，換算當前中籤率為1.11％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html