矽科宏晟競拍均價216.15元 申購中籤現賺上看6萬、報酬逾三成
臺灣證券交易所公告，矽科宏晟（6725）採競價拍賣方式辦理承銷，於18日順利完成，得標加權平均價格為216.15元。
證交所表示，矽科宏晟初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，矽科宏晟辦理競價拍賣股數2,974仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於12月18日上午10點於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格為210元、最高得標價格295元。
另外，矽科宏晟公開申購將於12月19日截止，承銷價為188元，一人可申購1張。以矽科宏晟18日均價247.6元計算，抽中現賺5.96萬元、報酬率逾31.7％。
矽科宏晟上櫃日期12月30日，上櫃前承銷股數843張，證交所公布截至18日開盤前有75,297筆申購單，換算當前中籤率為1.11％，預計最終中籤率將更低。
上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言