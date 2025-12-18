券商11月獲利月減28%
臺灣證券交易所昨（18）日公布11月全體證券商獲利統計。受台股震盪收跌影響，全體證券商11月稅後淨利95.55億元，較上月衰退37.63億元，減幅約28.25%。儘管單月獲利縮水，但累計今年1至11月稅後淨利972.4億元，仍較去年同期成長約3.03%，為歷史同期第二高，僅次於2021年同期的982.33億元，全年券商有望挑戰第三度突破千億元。
觀察11月各項業務表現，自營業務單月淨利僅0.93億元、較上月銳減98.03%。經紀業務方面，雖然11月證券市場總成交值約14.1兆元，較上月增加4.08%，但因複委託外國有價證券成交量下滑，經紀手續費收入降至104.31億元，月減約4.2%；相較之下，承銷業務表現亮眼，11月淨利達23.2億元，較上月大幅成長302.08%。
