券商11月獲利月減28%

台股本周自高檔轉為回檔整理，聯準會如預期降息1碼，並開始每月購買400億美元國庫券的計畫，注入資金到金融市場。資金面更加寬鬆，但因股市在降息前已上漲，加上美國科技龍頭企業甲骨文與博通公布財報後股價大幅回檔，市場開始擔憂AI投資能否帶來實際高利潤與AI是否出現泡沫，美國科技股回檔影響台股表現。

2025-12-18 23:28