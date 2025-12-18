就市論勢／AI高階晶片 需求不減

盤勢分析

台股本周自高檔轉為回檔整理，聯準會如預期降息1碼，並開始每月購買400億美元國庫券的計畫，注入資金到金融市場。資金面更加寬鬆，但因股市在降息前已上漲，加上美國科技龍頭企業甲骨文與博通公布財報後股價大幅回檔，市場開始擔憂AI投資能否帶來實際高利潤與AI是否出現泡沫，美國科技股回檔影響台股表現。

現階段市場聚焦美國經濟數據，觀望氣氛濃厚，加上今年4月低點以來強勁上漲後，估值位於相對高檔，部分資金可能先行獲利了結，短期仍以整理格局為主。

投資建議

雖然部分投資人擔心AI泡沫化風險，但實際上目前AI需求仍非常強勁，企業積極投入AI，對高階晶片需求量大，半導體大廠先進製程產量無法滿足市場需求，過去蘋果是最先進製程晶片最大客戶，但如今包括超微、輝達、博通、聯發科（2454）、高通及美國四大CSP的ASIC晶片等都在搶最先進製程產能，發展AI對高階晶片需求量大於智慧手機需求。

除了高階晶片，包括CoWoS、電力、記憶體、PCB與其上游材料等均持續處於缺貨狀態，因此在缺電、缺高階製程產能、缺資源前提下，預估2026~2027年仍不存在AI泡沫化的問題。

野村投信追蹤的400多檔個股，預估EPS成長率將從今年的12.2%增長至明年的23.3%，其中科技股明年的成長率預估為25.7%，仍相對突出。