集團作帳股 強勢表態

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股近期受美科技股重挫、AI投資疑慮及地緣政治波動影響，大盤呈盤跌態勢，昨（18）日開盤後一度跌破季線，然隨年底美化財報關鍵時刻到來，「集團作帳行情」展現極強韌性，多檔集團股逆勢上揚表態，如裕隆（2201）、遠雄南亞科等展現易漲難跌特性。

統計盤面包括12檔集團股獲法人買超，帶動股價上揚，表現最強勁是裕隆集團旗下裕隆，受惠法說會釋出品牌策略轉向明朗利多，股價強攻漲停收36.5元。遠雄集團遠雄因百億大案交屋認列，11月營收爆發，吸引法人大舉買超，股價漲9.75%，收78.8元。

台塑集團旗下記憶體廠南亞科在美光財報激勵下收漲3.34%，收盤價達170元，同屬該集團的福懋科也小漲1.86%。統一集團龍頭統一獲得法人破萬張買超支持，收紅2.73%。

其他重要集團標的還包括中租集團中租-KY上漲2.9%；力晶集團力積電在法人買超逾5.3萬張帶動下，漲幅2.01%。此外，光寶集團旗下金居、新光集團新纖、國泰集團龍頭國泰金及台積電集團旗下世界均入列。

台股「多頭抵抗」國家隊護盤 法人看好三日內有機會反彈

台股昨（18）日多空激戰，在龐大市場賣壓及國家隊等多單相互拉鋸下，終場小跌56點收27,468點，力守季線之上。法人指出...

四大買盤 點火台積

台股連四跌後昨（18）日守穩季線大關，主因買盤點火權王台積電。根據盤後資料分析，昨日買超台積電有四大主要買盤，除市場主力...

台積目標價 大摩喊1,888元 看好晶圓代工漲價、毛利率向上

台積電近日股價跌破季線，摩根士丹利（大摩）證券送暖。大摩指出，台積電受惠晶圓代工漲價與AI半導體、一般伺服器CPU、及網...

就市論勢／AI高階晶片 需求不減

台股本周自高檔轉為回檔整理，聯準會如預期降息1碼，並開始每月購買400億美元國庫券的計畫，注入資金到金融市場。資金面更加寬鬆，但因股市在降息前已上漲，加上美國科技龍頭企業甲骨文與博通公布財報後股價大幅回檔，市場開始擔憂AI投資能否帶來實際高利潤與AI是否出現泡沫，美國科技股回檔影響台股表現。

券商11月獲利月減28%

臺灣證券交易所昨（18）日公布11月全體證券商獲利統計。受台股震盪收跌影響，全體證券商11月稅後淨利95.55億元，較上...

