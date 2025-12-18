集團作帳股 強勢表態

台股近期受美科技股重挫、AI投資疑慮及地緣政治波動影響，大盤呈盤跌態勢，昨（18）日開盤後一度跌破季線，然隨年底美化財報關鍵時刻到來，「集團作帳行情」展現極強韌性，多檔集團股逆勢上揚表態，如裕隆（2201）、遠雄、南亞科等展現易漲難跌特性。

統計盤面包括12檔集團股獲法人買超，帶動股價上揚，表現最強勁是裕隆集團旗下裕隆，受惠法說會釋出品牌策略轉向明朗利多，股價強攻漲停收36.5元。遠雄集團遠雄因百億大案交屋認列，11月營收爆發，吸引法人大舉買超，股價漲9.75%，收78.8元。

台塑集團旗下記憶體廠南亞科在美光財報激勵下收漲3.34%，收盤價達170元，同屬該集團的福懋科也小漲1.86%。統一集團龍頭統一獲得法人破萬張買超支持，收紅2.73%。

其他重要集團標的還包括中租集團中租-KY上漲2.9%；力晶集團力積電在法人買超逾5.3萬張帶動下，漲幅2.01%。此外，光寶集團旗下金居、新光集團新纖、國泰集團龍頭國泰金及台積電集團旗下世界均入列。