矽科宏晟股票上櫃前現金增資發行新股承銷價格188元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

矽科宏晟（6725）18日公告，股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格，將以每股新台幣188元溢價發行。

矽科宏晟公告表示，為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新臺幣4,130萬元，發行普通股413萬股，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年11月18日證櫃審字第1140009157號函申報生效在案。

矽科宏晟指出，這次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣160.68元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單價格及其數量加權平均所得價格新台幣216.15元為之，惟前述均價高於最低承銷價格1.17倍上限，故公開申購承銷價格以每股新台幣188元溢價發行。

矽科宏晟深耕 IC、光電、封測、太陽能等領域，在高精密度、高潔淨度的系統整合能力上具備領先優勢。公司主要客戶均為國際一線大廠，並已進入多家龍頭業者AVL（核准供應商名單），在門檻極高的高科技廠務工程中取得長期穩定地位。

新台幣 增資

