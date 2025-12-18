這家公司大摩四度調升目標價 並喊趕快加碼持有

摩根士丹利（大摩）證券指出，台積電（2330）受惠晶圓代工漲價與AI半導體、一般伺服器CPU、及網通等需求強勁，加上毛利率有上行的空間，因此上調2025-2027年獲利，除將目標價調高至1,888元外，更建議投資人在2026 年前加碼持有。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻在最新釋出的台積電個股報告中，一開始就以「2026年前瞻」為題，直接給出「優於大盤」評級、續列「首選」標的，並將目標價上調11.85%，更重要的是，建議投資人加碼持有。

詹家鴻說，從「由上而下」（Top-Down）的角度來看，隨大摩上調全球雲端AI晶片的整體潛在市場規模後，目前也將2024-2029年全球AI 半導體晶圓代工營收的年複合成長率（CAGR）上調至60%，高於台積電預期的40%指引。

此外，估計2029 年全球 AI 晶片市場規模將達 5,500 億美元，其中台積電可自AI晶片代工服務中創造高達1,070 億美元的營收，約占台積電 2029 年總營收的 43%。

在一般伺服器 CPU 與網通需求強勁、足以抵銷PC與智慧型手機疲弱的情況下，詹家鴻將台積電2024-2029年整體營收的CAGR，由原先的 15%-20%上修至20%-25%。

對於2026年的營收指引，台積電雖基於保守考量，預估將較今年成長20%，但詹家鴻認為，由於受惠晶圓代工漲價與AI半導體需求強勁，在2026 年資本支出 490 億美元及 3 奈米產能擴張的假設下，預期實際表現將可達到30%水準。

毛利率方面，估計今年第4季將突破 60%，並於2026年全年維持60%以上。基於營收與毛利率具上行空間，詹家鴻將台積電2025-2027年EPS上調2%、13%、1%、各達64.99元、85.96元、及104.3元。

統計詹家鴻今年下半年以來，已連續四次調高台積電目標價，分別為 1,388元、1,588元、1,688元、至1,888元，升幅46.5%，居外資圈第三高，僅次於Aletheia資本的2,100元及滙豐證券的2,050元。