快訊

當街扯髮施暴！無業孫要錢不成猛出拳 阿嬤緩頰吐「1句」引鼻酸

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

這家公司大摩四度調升目標價 並喊趕快加碼持有

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

摩根士丹利（大摩）證券指出，台積電（2330）受惠晶圓代工漲價與AI半導體、一般伺服器CPU、及網通等需求強勁，加上毛利率有上行的空間，因此上調2025-2027年獲利，除將目標價調高至1,888元外，更建議投資人在2026 年前加碼持有。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻在最新釋出的台積電個股報告中，一開始就以「2026年前瞻」為題，直接給出「優於大盤」評級、續列「首選」標的，並將目標價上調11.85%，更重要的是，建議投資人加碼持有。

詹家鴻說，從「由上而下」（Top-Down）的角度來看，隨大摩上調全球雲端AI晶片的整體潛在市場規模後，目前也將2024-2029年全球AI 半導體晶圓代工營收的年複合成長率（CAGR）上調至60%，高於台積電預期的40%指引。

此外，估計2029 年全球 AI 晶片市場規模將達 5,500 億美元，其中台積電可自AI晶片代工服務中創造高達1,070 億美元的營收，約占台積電 2029 年總營收的 43%。

在一般伺服器 CPU 與網通需求強勁、足以抵銷PC與智慧型手機疲弱的情況下，詹家鴻將台積電2024-2029年整體營收的CAGR，由原先的 15%-20%上修至20%-25%。

對於2026年的營收指引，台積電雖基於保守考量，預估將較今年成長20%，但詹家鴻認為，由於受惠晶圓代工漲價與AI半導體需求強勁，在2026 年資本支出 490 億美元及 3 奈米產能擴張的假設下，預期實際表現將可達到30%水準。

毛利率方面，估計今年第4季將突破 60%，並於2026年全年維持60%以上。基於營收與毛利率具上行空間，詹家鴻將台積電2025-2027年EPS上調2%、13%、1%、各達64.99元、85.96元、及104.3元。

統計詹家鴻今年下半年以來，已連續四次調高台積電目標價，分別為 1,388元、1,588元、1,688元、至1,888元，升幅46.5%，居外資圈第三高，僅次於Aletheia資本的2,100元及滙豐證券的2,050元。

台積電 營收

延伸閱讀

拚「台北有購嗨」 蔣萬安：抽中台積電股票就生五寶

台積電赴美核心技術恐外流？國科會：先進製程N-2才能出海

重壓0052比0050賺？他曝「短期彈性更好」原因 網酸不如買台積電

AI伺服器需求旺！大摩上調GB系列機架出貨量 點名鴻海等3台廠

相關新聞

聯電打敗台積電成半導體「股東王」！專家指「3原因」小資、存股族大愛

聯電透過與Intel、Polar的結盟強化美國成熟製程布局，並布局邊緣AI降低耗能；隨AI擴散推升能效需求，聯電多角化有望開花結果，將使其受惠長期紅利。 不知道大家有沒有注意到，今年台股「股東人數王」已經換人當家了，不是護國神山台積電，而是元大台灣50（0050）。 0050的受益人數已經來到197.8萬，準備衝刺200萬人，台積電（2330）股東人數也逼近185萬。 不過，就算把視角縮小到晶圓代工同業的聯電、力積電股東人數也分別高達77萬與45萬。 要說是因為同為晶圓代工產業、沾了台積電的光，好像又不太準確，畢竟世界先進（5347）股東人數只有7.7萬人，直接是聯電的1/10而已，究竟為何聯電會深受投資人喜愛呢？

外資放假內資唱大戲…台股年底操作 三招致勝

台股昨（17）日在費半下跌與台指期壓低結算夾擊，加上外資賣壓持續出籠，台積電午盤後由紅翻黑，指數開高走低，終場收27,5...

台股震盪走低下跌56點收27,468點 台積電開低走高收平盤1,430元

台股18日早盤以27,447點開出後，盤中震盪，終場收27,468點，下跌56點，跌幅0.21%，成交量4,464億元，...

外資賣超270億！賣超這檔ETF逾5.2萬張最多 台新新光金也遭賣超4.5萬張

台股18日以27,468.53 點收盤，下跌56.64 點，季線失而復得，外資賣超270.05億元，連續4個交易日賣超，...

投資人熱議…這兩家電子股明年獲利大增 股價逆勢走強

台股連四跌，持續承壓，不過盤面上，中小型利基電子族群價漲量增、逆勢走強，其中系統電（5309）上漲1.3%、強茂（248...

三星將在台上市三折機 概念股奇鋐、雙鴻逆勢收紅

三星首款三折旗艦機Galaxy Z TriFold 18日在台亮相，將於明日正式開賣， 雖然華為9月已推出第二代三折機 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。