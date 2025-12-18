外資賣超270億！賣超這檔ETF逾5.2萬張最多 台新新光金也遭賣超4.5萬張
台股18日以27,468.53 點收盤，下跌56.64點，季線失而復得，外資賣超270.05億元，連續4個交易日賣超，統計外資賣超元大台灣50（0050）最多，單日賣超52,666張，連六賣，其次則是賣超台新新光金（2887）45,464張，不過，第一金（2892）獲外資青睞，買超81,601張，居買超冠軍。
台股持續受美股走弱，及AI泡沫疑慮的影響，連日來震盪走低，18日早盤以27,447.45點開出，下跌77.72點，在電子權值股走弱下，大盤指數一度下探至27,350.77點，下跌174.44點，跌破季線。
盤面上，權王台積電（2330）開低後一度下滑至1,415元，終場則是以平盤1,430元作收，日月光投控（3711）、廣達（2382）、華碩（2357）等下跌、聯發科（2454）以平盤開出雖力圖翻紅，但仍不敵賣壓而收黑，金控龍頭富邦金（2881）翻黑小跌，都拖累指數表現；不過，國泰金（2882）、南亞科（2408）、統一（1216）等股走高，指數跌幅收斂，終場收在27,468.53 點。
三大法人持續呈現土洋對作，三大法人賣超162.64億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超270.05億元，連四賣；投信買超36.07億元，展現內資撐盤意圖；自營商合計買超71.35億元，其中自行買超101.48億元、但避險部位賣超30.13億元。
統計外資賣超前十名個股中，元大台灣50遭外資持續賣超，居賣超個股第一名，其次是賣超台新新光金45,464張，玉山金（2884）及兆豐金（2886）也遭外資大賣；但統計外資買超前十名個股中，金融股占3檔，買超第二名為力積電，外資單日買超51,490張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言