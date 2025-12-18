外資賣超270億！賣超這檔ETF逾5.2萬張最多 台新新光金也遭賣超4.5萬張

聯電透過與Intel、Polar的結盟強化美國成熟製程布局，並布局邊緣AI降低耗能；隨AI擴散推升能效需求，聯電多角化有望開花結果，將使其受惠長期紅利。 不知道大家有沒有注意到，今年台股「股東人數王」已經換人當家了，不是護國神山台積電，而是元大台灣50（0050）。 0050的受益人數已經來到197.8萬，準備衝刺200萬人，台積電（2330）股東人數也逼近185萬。 不過，就算把視角縮小到晶圓代工同業的聯電、力積電股東人數也分別高達77萬與45萬。 要說是因為同為晶圓代工產業、沾了台積電的光，好像又不太準確，畢竟世界先進（5347）股東人數只有7.7萬人，直接是聯電的1/10而已，究竟為何聯電會深受投資人喜愛呢？

