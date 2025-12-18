投資人熱議…這兩家電子股明年獲利大增 股價逆勢走強

台股連四跌，持續承壓，不過盤面上，中小型利基電子族群價漲量增、逆勢走強，其中系統電（5309）上漲1.3%、強茂（2481）更是大漲4.2%，吸引市場高度關注，成為投資人熱議的焦點。

近來AI伺服器題材已向外擴張至BBU（備用電池模組）領域。其中系統電因明年首季將開始正式對第一家CSP客戶出貨，後續還有其他伺服器大廠將接續跟進，增添市場想像空間，因而吸引買盤大舉追捧，激勵股價逆勢走強。

法人指出，展望2026年，系統電在三大部門（BBU、IPC、無人機）將重返成長下，預估營收年增率將超過四成，稅後淨利3.9億元，年增率上看12.5倍，每股稅後純益（EPS）約2元，成長動能強勁，因而建議「逢低買進」。

強茂受惠AI電源升級需求，除穩定出貨應用於AI伺服器的小訊號產品外，2026年將導入第二家CSP客戶；此外，歐洲一線品牌車廠及台灣ODM廠則積極認證強茂的小訊號產品，且持續下出急單。

法人認為，隨終端應用來自AI的占比越來越高，特別是來自CSP AI伺服器客戶的訂單量持續增加，加上車用相關產品需求穩定成長，因此上調2026年營運預期。其中營收年增率將逾15%，稅後淨利成長更接近六成，EPS上看4.76元，表現亮眼突出。