三星將在台上市三折機 概念股奇鋐、雙鴻逆勢收紅

三星首款三折旗艦機Galaxy Z TriFold 18日在台亮相，將於明日正式開賣，雖然華為9月已推出第二代三折機Mate XTs，不過未在台開賣，市場對Galaxy Z TriFold充滿期待。儘管今日台股震盪走低，折疊相關概念股仍有包括奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等概念股逆勢收紅。

台股中的折疊機概念股包括台積電（2330）、聯發科（2454）、大立光（3008）、新日興（3376）、兆利（3548）、奇鋐、雙鴻、尼得科超眾（6230）、明基材（8215）、達邁（3645）等。台灣三星電子總經理梁準原表示，三星自2019年推出首款折疊機以來，持續以創新引領產業變革，折疊技術已朝三折疊時代邁進，台灣是Galaxy Z TriFold首波上市的市場，期待讓消費者有全新體驗。

根據Market Report Analytics預估，2025至2033年全球三折智慧型手機市場規模將以25%年複合成長率擴張。Galaxy Z TriFold單折螢幕為6.5吋，全打開為10吋螢幕，可望發揮多重視窗優勢，讓用戶也能同時展現多工。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，三星Z Fold7及Z Flip7折疊機上市四個月銷售量較前代同期成長近10%、銷售額成長近35%；其中Z Fold7上市四個月銷售量較前代同期翻倍成長。觀察台灣折疊機市場表現，今年1到10月銷售量較去年同期約略持平，銷售額約成長10%。

展望2026年台灣手機市場，台灣三星預期整體市場銷售量小幅成長，銷售額則會有雙位數成長。手機售價方面，明年已可預期將面臨記憶體等零組件價格上漲狀況，不過三星擁有完整的上下游供應鏈關係，相對影響較輕微，對三星而言是一個機會點。另外，也將持續透過多元的銷售方案，致力降低購機門檻。