快訊

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

三星將在台上市三折機 概念股奇鋐、雙鴻逆勢收紅

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
儘管今日台股震盪走低，折疊相關概念股仍有包括奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等概念股逆勢收紅。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
儘管今日台股震盪走低，折疊相關概念股仍有包括奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等概念股逆勢收紅。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

三星首款三折旗艦機Galaxy Z TriFold 18日在台亮相，將於明日正式開賣，雖然華為9月已推出第二代三折機Mate XTs，不過未在台開賣，市場對Galaxy Z TriFold充滿期待。儘管今日台股震盪走低，折疊相關概念股仍有包括奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等概念股逆勢收紅。

台股中的折疊機概念股包括台積電（2330）、聯發科（2454）、大立光（3008）、新日興（3376）、兆利（3548）、奇鋐、雙鴻、尼得科超眾（6230）、明基材（8215）、達邁（3645）等。台灣三星電子總經理梁準原表示，三星自2019年推出首款折疊機以來，持續以創新引領產業變革，折疊技術已朝三折疊時代邁進，台灣是Galaxy Z TriFold首波上市的市場，期待讓消費者有全新體驗。

根據Market Report Analytics預估，2025至2033年全球三折智慧型手機市場規模將以25%年複合成長率擴張。Galaxy Z TriFold單折螢幕為6.5吋，全打開為10吋螢幕，可望發揮多重視窗優勢，讓用戶也能同時展現多工。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，三星Z Fold7及Z Flip7折疊機上市四個月銷售量較前代同期成長近10%、銷售額成長近35%；其中Z Fold7上市四個月銷售量較前代同期翻倍成長。觀察台灣折疊機市場表現，今年1到10月銷售量較去年同期約略持平，銷售額約成長10%。

展望2026年台灣手機市場，台灣三星預期整體市場銷售量小幅成長，銷售額則會有雙位數成長。手機售價方面，明年已可預期將面臨記憶體等零組件價格上漲狀況，不過三星擁有完整的上下游供應鏈關係，相對影響較輕微，對三星而言是一個機會點。另外，也將持續透過多元的銷售方案，致力降低購機門檻。

三星電子 智慧型手機 概念股 台積電 奇鋐 雙鴻 聯發科

延伸閱讀

AI 需求展望續強 法人唱旺12檔台股供應鏈

緯穎、奇鋐 選中長天期

京元電、奇鋐 權證四檔聚光

預期AI仍是主旋律 高盛「亞洲科技之旅」喊買這三家台廠

相關新聞

大摩四度調升「這家公司」目標價 向投資人喊話：趕快加碼持有

摩根士丹利（大摩）證券指出，台積電（2330）受惠晶圓代工漲價與AI半導體、一般伺服器CPU、及網通等需求強勁，加上毛利...

外資賣超270億！賣超這檔ETF逾5.2萬張最多 台新新光金也遭賣超4.5萬張

台股18日以27,468.53 點收盤，下跌56.64 點，季線失而復得，外資賣超270.05億元，連續4個交易日賣超，...

本土買不贏外資！三大法人續賣超162億元 台股苦守季線

台股本周持續籠罩在美股走弱與AI泡沫疑慮之中，大盤連日震盪走低。18日台股開低77.72點、以27,447.45點...

聯電打敗台積電成半導體「股東王」！專家指「3原因」小資、存股族大愛

聯電透過與Intel、Polar的結盟強化美國成熟製程布局，並布局邊緣AI降低耗能；隨AI擴散推升能效需求，聯電多角化有望開花結果，將使其受惠長期紅利。 不知道大家有沒有注意到，今年台股「股東人數王」已經換人當家了，不是護國神山台積電，而是元大台灣50（0050）。 0050的受益人數已經來到197.8萬，準備衝刺200萬人，台積電（2330）股東人數也逼近185萬。 不過，就算把視角縮小到晶圓代工同業的聯電、力積電股東人數也分別高達77萬與45萬。 要說是因為同為晶圓代工產業、沾了台積電的光，好像又不太準確，畢竟世界先進（5347）股東人數只有7.7萬人，直接是聯電的1/10而已，究竟為何聯電會深受投資人喜愛呢？

投資人熱議…這兩家電子股明年獲利大增 股價逆勢走強

台股連四跌，持續承壓，不過盤面上，中小型利基電子族群價漲量增、逆勢走強，其中系統電（5309）上漲1.3%、強茂（248...

三星將在台上市三折機 概念股奇鋐、雙鴻逆勢收紅

三星首款三折旗艦機Galaxy Z TriFold 18日在台亮相，將於明日正式開賣， 雖然華為9月已推出第二代三折機 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。