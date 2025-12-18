陸股投資人看過來 「這2大利多」將成為引領行情走強的催化劑
儘管11月來，陸股高檔震盪轉趨修正，不過由於新一波資金潮將陸續來襲，加上各機構法人紛紛上調中國大陸的經濟展望，二大利多使得市場對於陸股後市展望正向樂觀，並展現出強烈的信心。
就資金面來看，法人指出，隨美國聯準會啟動降息循環，加上人民幣匯率偏強運行，將有利國際熱錢潮湧中國風險性資產；另一方面，中國監管單位下調保險資金股票投資的風險因子，將有利中長期資金流入股市。
而在基本面表現上，近來包括國際貨幣基金（IMF）、外資高盛與摩根士丹利（大摩）證券等華爾街大行等，紛紛調高對中國大陸的經濟成長預期，如高盛與德意志證券均將今年中國大陸GDP成長率上調至5%、渣打則調高2026年預期至4.6%。
隨著後續多路資金將相繼湧現，加上國際市場對中國大陸經濟前景展現強烈信心，因而法人圈普遍對於陸股後市正向樂觀，如大摩即認為，中國大陸企業在 AI、智慧駕駛、生物醫藥等領域已形成全球競爭力，因而給予陸股「審慎樂觀」評級。
